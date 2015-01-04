Memur zammında enflasyon dikkate alınmadı

Memura yine enflasyon dikkate alınarak yüzde 3 zam yapıldı. Ancak Kamu-Sen, bu hesapta büyük bir hata yapıldığını açıkladı. Buna göre, 2015 katsayıları 2013'ün Ağustos ayı baz alınarak hesaplandı. Böyle olunca da memurların 2014 yılının Ocak ayında aldıkları yüzde 0,27'lik enflasyon farkı 2015 yılına yansımamış oldu.

Radikal’de yer alan habere göre, hükümet bu yıl da memur maaşlarına enflasyon oranında zam yapıldı. Böylece memurlar yılın ilk altı ayı için yüzde 3, ikinci altı ayı için de yüzde 3 zam alacak. Ancak bu hesapta çok büyük bir hata yapıldığı belirtiliyor.

Kamu -Sen Konfederasyonu yönetimi, toplu sözleşmede yapılan hatalar zincirine bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı. Ve Maliye Bakanlığı bu hatayı düzeltmediği taktirde memurların maaş artışının yüzde 3 değil, yüzde 2,72 olacağını belirtti.

Peki sendikanın bahsettiği bu hata nasıl gerçekleşti?

2014 yılına kadar memur maaş artış oranının gerçekleşen enflasyon rakamının altında kalması durumunda, aradaki fark dönem sonunda maaşlara yansıtılmaktaydı. Nitekim 2013 yılının ikinci yarısında da yüzde 0,27’lik enflasyon farkı oluştu ve ortaya çıkan bu fark 2014 yılının Ocak ayında Maliye Bakanlığı tarafından maaşlara eklendi.

Ancak 2013 yılının Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmede, 2013 yılının ikinci yarısında ortaya çıkması muhtemel enflasyon farkının 2015 yılına yansıması hesap edilmedi.

Yani 2015 yılının katsayıları 2013’ün Ağustos ayı baz alınarak hesaplandı. Böyle olunca da memurların 2014 yılının Ocak ayında aldıkları yüzde 0,27’lik enflasyon farkı 2015 yılı katsayılarına yansımamış oldu.

Katsayılar yanlış alındı

Sendikanın açıklamasına göre, 2013 yılının Ağustos ayında maaş katsayısı, 0,076791 iken 2014 yılında yüzde 0,27 enflasyon farkı eklendi ve 0,076998 olarak uygulandı. Ancak imzalanan toplu sözleşmede bu artış öngörülmediği için 2015 yılının maaş katsayısı 2014 Ocak ayında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 0,076998 rakamı üzerinden değil, 2013 Ağustos’undaki 0,076791 rakamı üzerinden yüzde 3 artırıldı ve katsayı 0,079308 olması gerekirken, 0,079095 olarak belirlendi.

Memurun kaybı ne kadar olacak?

Hata taban aylık, yan ödeme gibi memur maaşının belirlendiği diğer katsayılarda da yapılınca, toplu sözleşmeye göre belirlenen memur maaşı, olması gerekenden daha düşük hesaplandı. Böylece memurlar 2013 yılının ikinci yarısı için aldıkları enflasyon farkını 2015 yılında kaybetmiş oldu.

Bu hesaba göre, 2 bin 500 lira maaş alan bir memur aylık 6,95 lira; 3 bin lira maaş alan bir memur aylık 8,34 lira; 3 bin 500 lira maaş alan bir memur ise aylık 9,73 lira zarara uğrayacak.

Türkiye 'de şu anda 2 milyon 360 bin memur olduğu düşünülürse, devlet her ay memuruna toplam 18 milyon liraya yakın daha az bir ödeme yapmış olacak.

İşte Kamu-Sen'in farklı maaş skalasındaki kayıplara dair yaptığı hesaplama: