Memur zammında uzlaşma sağlandı

Hükümet ve memurlar arasında bir süreden beri süren görüşmeler sonrası rakamlar belli oldu. Üzerinde uzlaşılan rakamların birazdan açıklanması bekleniyor. Memur tarafı yüzde 6+6'lık zam teklifinde bulunurken, hükümet teklifini 3+3 olarak açıklamıştı.

Hükümet, 2014 yılı için ilk 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3'lük artış teklifinde bulunmuştu. Ancak bu teklif üzerine görüşmeler sabaha kadar sürmüştü. Memur- Sen taban maaşa 2014 için için yüzde 6+6, 2015 yılı için yüzde 6+6 artış yapılmasını istiyordu.

Konu ile ilgili açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in yapması bekleniyor. Bakan Çelik'ın açıklaması şöyle:

Bayram öncesi zam oranları:

*2014- 2015 toplu sözleşme görüşmeleri mutabakatla sonuçlandı

*Ocak 2014’denitibaren geçerli olacak şekilde taban aylığına 175 TL zam yapılacaktır

*2015’te birinci altı ayda yüzde 3, ikinci altı ayda yüzde 3 ve enflasyon farkı oluşursa enflasyon farkı ödenecek.

4/C'lilere aile yardımı

*2014’te öğretmenlerimize 150 TL eğitim öğretim tazminatı ödenecek

*4/C’lilere aile yardımının yanında 2014 Ocak ayında iyileştirme vasfından 175 TL, 350 TL’lik bir iyileştirme gerçekleştirilecek

Hizmet kollarına gelince;

*Hakem heyetinin geçmiş yıl vermiş olduğu kazanımları koruyoruz.

*Bayram öncesi bu kararların alınması uygun bulunmuştur

*Umarım tüm ilgilileri de bu tablo memnun etmiştir

*Ocak 2014’te bu yansıma ile hesaplamak kolay

*Ocak 2014’te 2010 aile yardımı dahil en düşük

100 bin sözleşmeli kadroya alındı

*100 bin sözleşmelinin kadroya alınması sağlanmıştı

*Biz dedik ki 4/C’lileri bizzat dinleyen bakan olarak sorunlarını biliyoruz. Toplu sözleşme sürecinse onların mali ve sosyal hakları masamızda olacak dedik

*Bugün de onların mali ve sosyal yardımları için adım attık

*Kadro sorunu bu masanın sorunu değil. O, Parlamento’da ele alınması gereken bir konudur.

Türkiye genelindeki memur sayısı 1,5 milyona yakın bir seviyede.