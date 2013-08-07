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Ekonomi

Memur zammında uzlaşma sağlandı

Memur maaşlarına Ocak 2014'ten geçerli olacak şekilde 175 lira, 2015'in birinci ve ikinci altı aylarında da yüzde 3'er zam yapılmasında uzlaşma sağlandı

07 Ağustos 2013 16:45

 

Hükümet ve memurlar arasında bir süreden beri süren görüşmeler sonrası rakamlar belli oldu. Üzerinde uzlaşılan rakamların birazdan açıklanması bekleniyor. Memur tarafı yüzde 6+6'lık zam teklifinde bulunurken, hükümet teklifini 3+3 olarak açıklamıştı.

Hükümet, 2014 yılı için ilk 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3'lük artış teklifinde bulunmuştu. Ancak bu teklif üzerine görüşmeler sabaha kadar sürmüştü. Memur- Sen taban maaşa 2014 için için yüzde 6+6, 2015 yılı için yüzde 6+6 artış yapılmasını istiyordu.

Konu ile ilgili açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in yapması bekleniyor. Bakan Çelik'ın açıklaması şöyle:

Bayram öncesi zam oranları:

*2014- 2015 toplu sözleşme görüşmeleri mutabakatla sonuçlandı

*Ocak 2014’denitibaren geçerli olacak şekilde taban aylığına 175 TL zam yapılacaktır

*2015’te birinci altı ayda yüzde 3, ikinci altı ayda yüzde 3 ve enflasyon farkı oluşursa enflasyon farkı ödenecek.

 

4/C'lilere aile yardımı

 

*2014’te öğretmenlerimize 150 TL eğitim öğretim tazminatı ödenecek
*4/C’lilere aile yardımının yanında 2014 Ocak ayında iyileştirme vasfından 175 TL, 350 TL’lik bir iyileştirme gerçekleştirilecek
Hizmet kollarına gelince;
*Hakem heyetinin geçmiş yıl vermiş olduğu kazanımları koruyoruz.

*Bayram öncesi bu kararların alınması uygun bulunmuştur
*Umarım tüm ilgilileri de bu tablo memnun etmiştir
*Ocak 2014’te bu yansıma ile hesaplamak kolay
*Ocak 2014’te 2010 aile yardımı dahil en düşük

 

100 bin sözleşmeli kadroya alındı

 

*100 bin sözleşmelinin kadroya alınması sağlanmıştı
*Biz dedik ki 4/C’lileri bizzat dinleyen bakan olarak sorunlarını biliyoruz. Toplu sözleşme sürecinse onların mali ve sosyal hakları masamızda olacak dedik
*Bugün de onların mali ve sosyal yardımları için adım attık
*Kadro sorunu bu masanın sorunu değil. O, Parlamento’da ele alınması gereken bir konudur.

Türkiye genelindeki memur sayısı 1,5 milyona yakın bir seviyede.

 

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