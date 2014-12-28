Yeni yılda vergilere ve harçlara yüzde 10 zam

TÜİK'in enflasyon rakamlarına göre, yeni yılda çeşitli vergi, harç ve cezalar yüzde 10,11 artacak.



Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yeniden değerleme oranı, 2014 yılı için yüzde 10,11 olarak belirlenmişti.

Bu kapsamda motorlu taşıtlar vergisi (MTV), damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları, 1 Ocak 2015'ten itibaren yüzde 10,11 artacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin halen 537 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 591 liraya çıkacak.

Aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 859 liradan 946 liraya yükselecek. 4001 cm3'ün üzerindekilerin ise 21 bin 517 liraya çıkacak.

Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar artırılması durumunda da yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 45,37 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 15,86 lira olarak uygulanacak.

1 yıllık pasaport harcı 154,70 lira olacak

Harçların da aynı oranda zam görmesiyle 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 140,50 liradan 154,70 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı da yeni yılda 381,75 lira olacak.

Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesi ve alınmamasının cezası 209 liraya çıkacak.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 189 TL

Yılbaşından itibaren trafik cezaları da yeniden değerleme oranında artırılacak. Buna göre, kırmızı ışıkta geçmenin 172 lira olan cezası, yeni yılda 189 liraya yükselecek. Ayrıca alkollü araç kullananlar yeni yılda ilk yakalamada 800 lira, ikinci yakalamada ise 1.003 lira ödemek zorunda kalacak.

Hız sınırını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler 189 lira, yüzde 30'un üzerinde aşanlar ise 392 lira ceza ödeyecek. Yeni yılda emniyet kemeri takmayanlar ve park yasağını ihlal edenler 88 liralık ceza ile karşı karşıya kalacak.

Gelecek yılın başından itibaren çeşitli vergi, harç ve cezalar şöyle olacak:

VERGİ CEZALARI 2014 2015



En az ceza haddi: -Damga vergisi 9,70 10,68

En az ceza haddi: Diğer vergilerde 19 21

Özel usulsüzlük cezaları -Fatura, gider pusulası, verilmemesi ve alınmaması 190 209

Özel usulsüzlük cezaları -Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 70 77

Özel usulsüzlük cezaları -ikinci sınıf tüccarlar için 36 40

Özel usulsüzlük cezaları -Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi...vs bulundurulmaması 190 209

Özel usulsüzlük cezaları -Bilgi vermekten çekinenlere 1. sınıf tüccarlara kesilecek özel usulsüzlük cezası 1.200 1.321

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı 537 591

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası 859 946

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası 1.514 1.667

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası 2.385 2.626

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası 3.578 3.940

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2501-3000 cm3 arası 4.987 5.491

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası 7.595 8.363

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası 11.940 13.147

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü 19.541 21.517

Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası 102 112

Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası 210 231

Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası 537 591

Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü 1.298 1.429

Motorlu Taşıtlar Vergisi Minibüs (1-6 yaş) 644 709

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar 1.623 1.787

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü 2.598 2.861

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -1.500 kg'a kadar 579 638

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası 1.947 2.144

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası 2.338 2.574

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü 2.925 3.221

Pasaport harçları -6 aya kadar olanlar 96,10 105,82

Pasaport harçları -1 yıl için olanlar 140,50 154,70

Pasaport harçları -2 yıl için olanlar 229,30 252,48

Pasaport harçları -3 yıl için olanlar 325,50 358,41

Pasaport harçları -3 yıldan fazla süreliler 458,70 505,07

Yargı harçları -Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii 11,70 12,88

Yargı harçları -Asliye ve idare mahkemesine başvuru 25,20 27,75

Yabancılara çalışma izin belgesi -1 yıl süreli çalışma 164,40 181,02

Yabancılara çalışma izin belgesi -3 yıla kadar çalışma 495,00 545,04

Sürücü belgesi harçları -A, F ve H sınıfı sürücü belgesi 115,10 126,74

Sürücü belgesi harçları -B sınıfı sürücü belgesi 346,70 381,75

Sürücü belgesi harçları -Uluslararası sürücü belgesi 231,10 254,46

Diğer sürücü belgeleri 578,20 636,66

Avcılık belgesi -Avcılık derneklerine dahil olanlardan 140,80 155,03

Avcılık belgesi -Avcılık derneklerine dahil olmayanlardan 153,90 169,46

Silah taşıma ruhsat harcı (her yıl) 642,80 707,79

Silah bulundurma 1.028,40 1.132,37

Damga Vergisi - Makbuz senedi 14,40 15,86

Damga Vergisi -Rehin senedi 8,50 9,36

Damga Vergisi -Yıllık gelir vergisi beyannameleri 41,20 45,37

Damga Vergisi -Kurumlar vergisi beyannameleri 55 60,56

Damga Vergisi -KDV beyannameleri 27,20 29,95

Trafik Cezaları -Kırmızı ışıkta geçme 172 189

Trafik Cezaları -Alkollü araç kullananlar İlk yakalamada 727 800

Trafik Cezaları -Alkollü araç kullananlar İkinci yakalamada 911 1.003

Trafik Cezaları -Hız sınırlarını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler 172 189

Trafik Cezaları -Hız sınırlarını -Yüzde 30'dan fazla aşanlar 356 392

Trafik Cezaları -Emniyet kemeri takmama 80 88