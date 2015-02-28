Merkez Bankası tartışmaları bakanları ikiye böldü

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Kanunu'nun değişemeyeceğini ifade etti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise kanunun değişmesinin 'tartışılabilir' olduğunu açıkladı.

Türkiye siyasetinin şu sıralar en önemli gündem maddeleri arasında Merkez Bankası tartışması yer alıyor. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan yeni açıklamalar gelirken piyasalar bu açıklamaların dozuna göre tutum alıyor. Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Merkez Bankası’yla ilgili olarak kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Şimşek, bir tweete verdiği cevapta, “Merkez Bankası kanunun değişmesi söz konusu değil” dedi.

Tartışmalı

Öte yandan Merkez Bankası tartışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, Merkez Bankası kanununda değişiklik öngörüp öngörmediklerinin sorulması üzerine “Bunlar tartışılmalı. Birçok ülkelerin merkez bankalarında sorumluluk sadece fiyat istikrarı değil, aynı zamanda büyüme, istihdam, dış ticaret dengeleri... Bu sorumlulukların Merkez Bankasına verilmesi tartışılmalı. Ben Merkez Bankasının bağımsızlığını, milli menfaatler anlamında sorumlulukları artırılmak kaydıyla, kesinlikle destekliyorum” diye konuştu.