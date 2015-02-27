T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kritik dolar kararı

Merkez Bankası döviz satım ihale tutarını günlük olarak belirleme kararı aldı

27 Şubat 2015 18:56

Gün içinde 2.5270 ile zirve yapan dolara karşı Merkez Bankası'ndan hamle geldi. Merkez Bankası döviz satım ihale tutarını günlük olarak belirleme kararı aldı.

MB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "27 Şubat 2015 tarihinden itibaren döviz piyasasındaki koşullara göre döviz satım ihalesi tutarı günlük olarak belirlenecektir.

Ertesi günkü ihalenin asgari tutarı saat 17.20’de Reuters CBTQ, Bloomberg CBT Foreign Exchange Auctions ve Anadolu Ajansı DV007 sayfalarından ilan edilecektir.

Aşırı oynaklık nedeniyle gerekli görülen günlerde döviz satım tutarı bir gün önceden ilan edilen asgari tutarın yüzde 50 fazlasına kadar artırılabilecektir. Satım tutarı mevcut uygulamada olduğu gibi saat 16.30’da aynı sayfalarda duyurulacaktır." Açıklama sonrası dolar ilk etapta 2,51'in altına inse de kur bu seviyenin üzerinde seyrediyor.

ETİKETLER

merkez bankasıdolaralımkarar

İlgili Haberler

Dolar rekor üstüne rekor kırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'yı vatan hainliğiyle suçlamasının ardından dolar 2.5270'le rekor kırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24