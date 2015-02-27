Merkez Bankası'ndan kritik dolar kararı

Gün içinde 2.5270 ile zirve yapan dolara karşı Merkez Bankası'ndan hamle geldi. Merkez Bankası döviz satım ihale tutarını günlük olarak belirleme kararı aldı.

MB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "27 Şubat 2015 tarihinden itibaren döviz piyasasındaki koşullara göre döviz satım ihalesi tutarı günlük olarak belirlenecektir.

Ertesi günkü ihalenin asgari tutarı saat 17.20’de Reuters CBTQ, Bloomberg CBT Foreign Exchange Auctions ve Anadolu Ajansı DV007 sayfalarından ilan edilecektir.

Aşırı oynaklık nedeniyle gerekli görülen günlerde döviz satım tutarı bir gün önceden ilan edilen asgari tutarın yüzde 50 fazlasına kadar artırılabilecektir. Satım tutarı mevcut uygulamada olduğu gibi saat 16.30’da aynı sayfalarda duyurulacaktır." Açıklama sonrası dolar ilk etapta 2,51'in altına inse de kur bu seviyenin üzerinde seyrediyor.