Dolar rekor üstüne rekor kırıyor

Merkez Bankası'na yönelik faiz baskısı ve ABD'de faiz artırımının beklenenden erken başlayacağına ilişkin verilere bağlı olarak dolar 2.5270 lira ile yeni rekor düzeyine çıktı. Dolar önceki rekor düzeyine 2.5155 lira ile 11 Şubat'ta çıkmıştı

Dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artışlarına tahminlerden erken başlayabileceğini gösteren ABD verisi ve Merkez Bankası (TCMB) ve ekonomi yönetiminin geleceğine ilişkin endişelerle güne 2.50'nin üzerinde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Valiler Toplantısı’nda yaptığı “Vatan satmak yüksek faizle, enflasyonla, kötü yönetimle, ülke kaynaklarını heba etmekle olur" sözlerinin ardından ABD Doları, Dolar gün içinde 2.52'yi aşarak yeni bir rekor kırdı ve 2.5270'i gördü.

ABD'de faiz artırımının erken başlayabileceği olasılıklarının giderek güç kazanması, piyasaya yeni kaynak akışının keilseceği endişesiyle Borsa'yı da etkiledi.

Birinci seansı sonunda yüzde 1.07 düşüşle kapatan Borsa İstanbul Endeksi'ndeki gerileme, banka hisselerinin ortalama yüzde 3.2 düşmesinin de etkisiyle yüzde 2.0'yi geçti.