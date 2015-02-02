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Ekonomi

Merkez Bankası: Enflasyon düşerse faiz indirimi toplantısına gideriz

Budapeşte'de konuşan Erdem Başçı, yarın açıklanacak enflasyon verisine bağlı olarak ara toplantı yapılıp yapılmayacağına karar verileceğini söyledi

02 Şubat 2015 13:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, yarın açıklanacak enflasyon verisine bağlı olarak özel bir politika toplantısı yapılıp yapılmayacağına karar vereceklerini belirtti. Başçı enflasyonun düşük çıkması halinde Para Politikaları Kurulu'nun olağanüstü toplantı yapabileceğini ifade etti. Başçı, geçen hafta, "Ocak enflasyonu 1 puandan fazla düşerse ve çekirdek iyi giderse 4 Şubat'ta dahi bu parametreleri değerlendirebiliriz" açıklamasını yapmıştı. Açıklama sonrası kur 2,34'ten 2,45'e kadar yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

 

'Piyasa elverişli değil' demişti

Ardından geçen Cuma günü Merkez Bankası piyasa koşullarının ‘faiz indirimine elverişli olmadığı’ açıklamasında bulundu. Bunun ardından ise dolar 2.4259’a kadar çekildi. Gözler ise yarın açıklanacak enflasyon verisinde.

İndirim sinyali verdi

Bugün Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den açıklamalar yapan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı enflasyonun düşük çıkması halinde faiz indireceklerinin sinyalini verdi. Başçı, “Eğer enflasyon belirgin şekilde düşerse, enflasyon görünümünün değerlendirileceği bir ara toplantı düzenleyeceğiz. Ara toplantı yapıp yapmayacağımıza enflasyondaki düşüşün derecesine bağlı olarak karar vereceğiz" dedi.

 

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