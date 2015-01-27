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Ekonomi

Merkez Bankası: Son 45 yılın en düşük yıl sonu enflasyonunu gerçekleştirebiliriz

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı enflasyon raporunu açıkladı

27 Ocak 2015 12:55

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı enflasyon raporunu açıkladı. Başçı, 2015 yılında enflasyonun son 45 yılın en düşük enflasyonu olabileceğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı enflasyonun 2015 sonunda, orta noktası yüzde 5,5 olmak üzere yüzde 4,1 ile yüzde 6,9 aralığında, 2016 yılında ise orta noktası yüzde 5 olmak üzere yüzde 3,2 ile yüzde 6,8 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Başçı, faiz indirim sürecini Ocak ayı itibarıyla başlattıklarını belirterek, "İndirim süreci boyunca temkinli yaklaşımımızı korumamız halinde 2015 sonunda son 45 yılın en düşük yıl sonu enflasyonunu gerçekleştirmemiz mümkün görünüyor" dedi.

Faiz indirim sürecinin Ocak'ta başladığını ifade eden Başçı, sıkı duruşun ise süreceğini söyledi. Başçı küresel para politikasındaki ayrışmanın devamı sonunda piyasalarda oynaklığın arttığını belirtirken, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarının dalgalı bir seyir izlediğini vurguladı. Başçı petrol fiyatlarının arz yönlü hareketlere bağlı olarak düştüğünü ve düşüşle enerji ihracatçısı ülkelerde büyük dalgalanmalar olduğuna dikkat çekti.

2016 için enflasyon tahmini yüzde 3.2-6.8 arasında tahmin ediliyor. 2015 yılında 4,1-6,9 arasında tahmin ediliyor enflasyon. Orta noktası yüzde 5.

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