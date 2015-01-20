T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Merkez Bankası'nın faiz indirimi yeterli değil

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın gösterge faizlerini 8.25'ten 7.75'e indirmesini tatmin edici bulmadığını dile getirdi

20 Ocak 2015 20:52

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın faiz indirimini yeterli bulmadığını söyledi.

Meclis'te gazetecilerin konuya ilişkin sorularını cevaplayan Zeybekci, "Bu indirim sizin için tatmin edici mi?" sorusuna Zeybekci, "Değil" yanıtını verdi.

"Daha ne kadar indirmeleri lazım?" sorusu üzerine Zeybekci, "Daha ne kadar indirmelerinden ziyade tabii ki tek sadece göstergeyi 8.25'den 7.75'e indirmek ama diğer taraftan gecelikte ve diğer alanlarda yeterli indirimin olmaması...Tam indirim sayılmaz bu, yeterli değil" dedi.

 

'Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ayrı, piyasaların talebi ayrı şey'

 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Zeybekci, siyasilerin bazı tepkilerinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: "Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ayrı şey, piyasaların talepleri ayrı şey. Şimdi ne demişlerdi 'işte faiz indirimi olursa kurlarda yükselme olur, dengesizlik olur, beklentiler böyle değil.' Gördüğünüz gibi piyasalarda bu indirime bile yüksek oranda destek verdiler. Gerek kurların vermiş olduğu tepki, gerek borsanın vermiş olduğu tepki. Ama ben yeterli bulmuyorum."

"Daha ne kadar indirim olabilir?" sorusuna  Zeybekci, şu yanıtı verdi: "Tüm hepsinde gecelik faizlerin de aşağı inmiş olması lazımdı. Alt banda mesela dokunmadılar. Alt bandın da aşağı inmiş olması lazımdı. Onların hepsinde bir topyekün aşağı inmek lazımdı. 3 bacaktan 2 tanesi yerinde dururken, bir tanesini aşağıya  çekmek  0,50 puanlık indirim demek değil. Diğerleri yerinde durduğu sürece...Belki piyasaya etkisi 0,15 civarında olacaktır. Ama önümüzdeki günlerde piyasa herhalde biraz daha Merkez Bankası'nı zorlayacaktır." 

"Para Politikaları Kurulu'nun daha sonraki toplantılarda daha fazla indirim yapması gerekiyor mu?" sorusuüzerine de Zeybekci, "Bir sonrakine beklentilerimiz devam ediyor. Bekliyorum" diye konuştu.

 

ETİKETLER

nihat zeybekciekonomi bakanımerkez bankasıfaiz indirimi

İlgili Haberler

Merkez Bankası faizi yarım puan düşürdü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası faizlerinin indirilmemesine tepki göstererek, 'İnmiyor, düşürmüyor, yahu neyi bekliyorsun sen? dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24