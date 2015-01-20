Ekonomi Bakanı Zeybekci: Merkez Bankası'nın faiz indirimi yeterli değil

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın faiz indirimini yeterli bulmadığını söyledi.

Meclis'te gazetecilerin konuya ilişkin sorularını cevaplayan Zeybekci, "Bu indirim sizin için tatmin edici mi?" sorusuna Zeybekci, "Değil" yanıtını verdi.

"Daha ne kadar indirmeleri lazım?" sorusu üzerine Zeybekci, "Daha ne kadar indirmelerinden ziyade tabii ki tek sadece göstergeyi 8.25'den 7.75'e indirmek ama diğer taraftan gecelikte ve diğer alanlarda yeterli indirimin olmaması...Tam indirim sayılmaz bu, yeterli değil" dedi.

'Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ayrı, piyasaların talebi ayrı şey'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Zeybekci, siyasilerin bazı tepkilerinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: "Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ayrı şey, piyasaların talepleri ayrı şey. Şimdi ne demişlerdi 'işte faiz indirimi olursa kurlarda yükselme olur, dengesizlik olur, beklentiler böyle değil.' Gördüğünüz gibi piyasalarda bu indirime bile yüksek oranda destek verdiler. Gerek kurların vermiş olduğu tepki, gerek borsanın vermiş olduğu tepki. Ama ben yeterli bulmuyorum."

"Daha ne kadar indirim olabilir?" sorusuna Zeybekci, şu yanıtı verdi: "Tüm hepsinde gecelik faizlerin de aşağı inmiş olması lazımdı. Alt banda mesela dokunmadılar. Alt bandın da aşağı inmiş olması lazımdı. Onların hepsinde bir topyekün aşağı inmek lazımdı. 3 bacaktan 2 tanesi yerinde dururken, bir tanesini aşağıya çekmek 0,50 puanlık indirim demek değil. Diğerleri yerinde durduğu sürece...Belki piyasaya etkisi 0,15 civarında olacaktır. Ama önümüzdeki günlerde piyasa herhalde biraz daha Merkez Bankası'nı zorlayacaktır."

"Para Politikaları Kurulu'nun daha sonraki toplantılarda daha fazla indirim yapması gerekiyor mu?" sorusuüzerine de Zeybekci, "Bir sonrakine beklentilerimiz devam ediyor. Bekliyorum" diye konuştu.