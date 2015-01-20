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Ekonomi

Merkez Bankası faizi yarım puan düşürdü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası faizlerinin indirilmemesine tepki göstererek, 'İnmiyor, düşürmüyor, yahu neyi bekliyorsun sen? dedi

20 Ocak 2015 16:10

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, 0.50 puan indirimle, yüzde 8.25’ten, yüzde 7.75 düzeyine düşürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce faizlerin indirilmemesi konusunda sert bir dille eleştirdiği Merkez Bankası'na geçtiğimiz günlerde bir kez daha tepki göstererek, "Merkez Bankamız da hakikaten dünyada herkes inerken, bizim Merkez Bankası sağ olsun hala olduğu yerde duruyor. İnmiyor, düşürmüyor, yahu neyi bekliyorsun sen? Şimdi diyebilirler ha, Merkez Bankası bağımsızdır, ben de bağımsızım" dedi. 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Merkez Bankası açıklamasında, sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyrettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi destekleyecektir. Dış talep zayıf seyrini korurken iç talep büyümeye ılımlı düzeyde katkı vermektedir. Kurul, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmiştir."

 

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