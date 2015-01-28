Amerikan Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi kararında, aralık ayındaki duruşunu koruyarak faiz artırımı zamanlamasıyla ilgili bir tarih vermedi. Fed faizleri değiştirmedi.

Fed faiz artırımıyla ilgili Aralık ayında karar metnine eklediği 'sabırlı olacağız' ifadesini ocak ayındaki karar metninde de korudu.

Bu ifade piyasa uzmanları tarafından faiz artırımının en erken Haziran ayında yapılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Karar öncesi 2.3810 da seyreden dolar hafif bir hareketle kararın hemen ardından yatay bir hareketle 2.3824'e yükseldi.

Dolar öğleden sonra 2.3830'a kadar yükselerek 16 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.