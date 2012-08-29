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Bilim / Teknoloji

'Merak' Mars'tan ilk yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını gönderdi

NASA’nın kâşif robotu Curiosity (Merak), fotoğraf makineleriyle hünerlerini sergilemeye devam ediyor

29 Ağustos 2012 12:05

Curiosity Mars’tan ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğraflarını gönderdi. Fotoğraflarda, kâşif robotun iniş yaptığı Gale Krateri’nin kayalık yüzeyi çok net görülebiliyor. Mars misyonunun şefi John Grotzinger, yeni fotoğraflar karşısında şaşkınlığını gizlemedi. Manzarayı Western filmlerinin dekoruna benzeten Grotzinger, “Fotoğraflar sanki John Ford’a ait bir filmin sahnesinden çıkmış gibi” yorumunda bulundu.

NASA Direktörü Charles Bolden ise bir sonraki hedefin Mars’a insan göndermek olduğunun işaretini verdi. Mars’a robot indirmenin hiç de kolay olmadığını söyleyen Bolden “Curiosity çok da uzak olmayan bir gelecekte insanların dahil olacağı bir misyona zemin hazırladı” dedi. NASA uzmanı Dave Lavery ise hafta içinde hayatını kaybeden Neil Armstrong’un meşhur cümlesine göndermede bulunarak “İnsan yaşamını başka dünyalara yaymak için küçük bir adım attık” diye konuştu.

 

Kâşif robot DJ de oluverdi

 

Kâşif robot henüz Mars’ta yaşam belirtisi ile karşılaşamadı ama biraz müzik çalmanın da vakti gelmişti... ABD’nin en ünlü gruplarından Black Eyed Peas’in solisti Will.i.am’ın yeni single’ını ilk dinleyenin Curiosity olacağı açıklandı. Curiosity bugün, teknolojiye ve bilime merakıyla tanınan hiphop’çının “Reach for the stars” (Yıldızlara uzanın) adını verdiği parçasını 22 saat boyunca aralıksız çalacak. Kızıl Gezegen’deki müzik yayını, NASA’nın internet sitesinden de canlı yayınlanacak. (Taraf)

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