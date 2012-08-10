'Meraklı', Mars'tan 360 derecelik panoramik fotoğraf gönderdi

Mars’a gönderilen Curiosity isimli robot, ilk renkli panoramik fotoğrafı çekti. Bilim insanları fotoğrafı çok beğendi.

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Mars'taki uzay aracı Curiosity, Gale Krateri'nin 360 derecelik açıyla çekilen ilk renkli panoramik görüntüsünü gönderdi. Bilim insanları geniş perspektifli görüntüye hayran kaldı.

Fotoğrafta uzakta, Curiosity'nin gitmeyi planladığı kraterin tabanından yükselen 5 kilometrelik Sharp Dağı'nın altı görülüyor.

Görüntü, iniş bölgesini şimdiye kadar en net göstereni oldu. Bilim insanları daha kaliteli görüntüler yüklenmesini beklerken, panorama parçalardan bir araya getirildi.

Curiosity, dizüstü bilgisayarın işletim sistemlerini periyodik olarak güncellemesi gibi bilgisayarlarının yazılımını güncellemek için hafta sonu izin yapacak. Güncelleme süreci birkaç gün sürecek.

Bu süre içinde veri yüklenmesi sürecek, ancak Curiosity, yeni hiçbir şey yapmayacak.