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Yaşam

Memet Ali Alabora'ya yirmi yıl hapis iddiası

Gezi eylemlerine katıldığı için birçok medya kanalı ve Başbakan tarafından hedef haline getirilen Memet Ali Alabora için "silahlı isyan" suçlamasıyla soruşturma yürüttüldüğü iddia edildi

27 Temmuz 2013 21:18

Gezi eylemlerine katıldığı için hedef gösterilen, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 'Mi Minör' isimli tiyatro oyununda da, Gezi Parkı protestolarının provasını yaptığı iddialarıyla hedef alınan Memet Ali Alabora hakkında, şimdi de '20 yıl hapsi isteniyor' iddiaları çıktı.

Yeni Akit gazetesinin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerinde aktif rol alması nedeniyle çeşitli medya ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedef tahtasına oturtulan sanatçı Memet Ali Alabora için savcının "silahlı isyan" suçlaması ile soruşturma açtı.

Haberde TMK 10. maddeyle görevli Cumhuriyet savcısının; Memet Ali Alabora’nın Türk Ceza Kanunu’nun 313 maddesinde yer alan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan” suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma yürüttüğü, Memet Ali Alabora'nın 20 yıl hapis talebiyle yargılanabileceği belirtildi.

 

Birkaç gün içinde ifadesi alınacak

 

TCK 313-1 maddesinde; “Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı bir isyana tahrik eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir. İsyan gerçekleştiğinde, tahrik eden kişi hakkında yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” deniliyor. Alabora’nın, önümüzdeki günlerde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde TMK 10. maddeyle görevli Cumhuriyet savcısına ifade vereceği bildirildi.

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