Yeni Şafak'a göre 'Mi Minör' oyununda Gezi Parkı'nın provası yapıldı

Yeni Şafak gazetesi 14. gününe giren Gezi eylemleriyle ilgili ilginç bir iddiada bulundu. İddiaya göre Gezi eylemleri Mehmet Ali Alabora'nın yönettiği ve oynadığı 'Mi Minör' oyununda prova edildi. İlk gününden beri Gezi eylemlerinin ön saflarında yer alan sanatçılardan biri olan Mehmet Ali Alabora, gazetenin iddiasına göre 'Mi Minör' oyununda halkın nasıl isyan etmesiyle ilgili yol gösteriyor, isyan ederken de sosyal medyada nasıl örgütlenilmesi gerektiğini anlatıyor.

Gazetenin haberinin ardından sanatçıların, 14:00'te basın toplantısı yapacak olan Mehmet Ali Alabora'ya destek için Gazeteciler Cemiyeti önünde toplanacağı öğrenildi.

İşte Yeni Şafak'ın o haberi:

Gezi Parkı'nda ağaçların kesileceği iddialarıyla başlayan ve sosyal medyadaki yalan haberlerle birdenbire büyüyüp 'hükümet istifa' kampanyasına dönüştürülen eylemler 14'üncü güne girdi. Faiz lobisinin desteğiyle uluslararası bir operasyona dönüştürülmek istenen olaylarla ilgili ortaya çıkan yeni bir bilgi Gezi eylemlerinin masumiyetiyle ilgili kafaları karıştıracak nitelikte.

1 Aralık 2012 ile 14 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul'da sahnelenmiş 'Mi Minör' adlı tiyatro oyununda Gezi olaylarının birebir provası yapılmış. Eylemlerin ilk gününden beri sosyal medyada halkı tahrik edici mesajlarıyla dikkat çeken oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın yönettiği ve AK Parti'ye ait şekilleri çağrıştıran sembollerin hedef gösterildiği oyunda, halkın nasıl isyan etmesi gerektiği, isyan ederken de sosyal medyada nasıl örgütleneceği anlatılıyor. İngiltere'deki Londra merkezli bir ajans tarafından da desteklenen oyun, Gezi eylemleri başlamadan önce Türkiye'de tam 4 kez 'trend topic' olmayı başarmış.



Salona polislerin arasında girdiler



Hükümeti düşürme kampanyasına dönüştürülen Gezi Parkı eylemlerinin başka bir mecrada bir süredir sahnelenmiş olduğunu kanıtlayan 'Mi Minör' oyununu, eylemlerin aktif katılımcısı Mehmet Ali Alabora yönetiyor. Alabora'nın hem yönetip hem oynadığı oyunda, diktatör bir başkan tarafından yönetilen 'Pinima' ülkesinde seyircilerin de katıldığı bir tepki hareketi başlatılıyor. Oyunda Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçları aktif olarak kullanılırken, bunlar aracılığıyla yaşananlar dünyaya duyuruluyor. Seyircinin de oyunun bir parçası olduğu oyunda, seyirciler salona, elinde cop olan polis kıyafetli kişilerin kontrolünden geçtikten sonra alınıyor.

Başkanı devirmek için örgütlenin



Mi Minör oyununu sadece sergilendiği salona gelenler değil, internet üzerinden katılımcılar da takip etti. Oyun İstanbul'da oynansa da diğer illerden katılımcılar da oyuna online şekilde dahil oldu. Oyuncu Pınar Öğün, bu katılımı verdiği bir röportajda şöyle anlatıyor: 'Mi Minör'de etkileşime giren seyircilerimiz sadece oyunu izlemeye gelenler değil. Bizi Ustream'den takip eden ve her oyunu izleyen sosyal medyadan dünyanın çeşitli yerlerinden seyircilerimiz var. Bursa ve İzmir'den seyirciler turneyle geldiler. Bu oyun Türkiye'de 4 kere #miminor trending topic (TT) oldu. Seyirciler zaman zaman kendi aralarında örgütlenip başkanı devirmek için çeşitli girişimlerde bulunuyorlar. Bu örgütlenmelerin çoğu Twitter'da oluyor.'



Pinima'yı dünyaya yayın!



'İlk sosyal tiyatro oyunu' olarak nitelendirilen 'Mi Minör'de karısı Pınar Öğün ile birlikte oynayan Mehmet Ali Alabora, verdiği bir röportajda oyunun konusunu şöyle anlatıyor:

'Mi Minör, 'Pinima' ismindeki bir ülkede geçiyor. Pinima, demokrasiyle yönetilen ve her şeye başkanın karar verdiği bir ülke. Ve bu Pinima'ya, siz oyuna geldiğiniz andan itibaren girmiş oluyorsunuz. Başkan halkı için her seferinde yeni düzenlemeler yapıyor. Oyunun temel kurgusu bu... Siz de bunu yaşıyorsunuz. Ama bu sırada bir piyanist var, bir sokak piyanisti. Ve oyun o sokak piyanistinin ince sesleriyle 'mi' notalarının yasaklanmasıyla başlıyor. Bunun üzerine piyanist tepkisini göstermek için şarkılar söylemeye başlıyor ve sosyal medya üzerinden bir sürü seyirciyle, dijital oyuncuyla ilişki kurarak Pinima'da olup bitenleri dünyaya yaymaya ve seyirciye de gerçekten olup bitenleri göstermeye davet ediyor. Burada seyircinin en baştan itibaren seçimleri var. Önce bu oyuna gelecek misiniz? Yoksa sosyal medyadan ne olup bittiğine mi bakacaksınız?'



Ben bu sahneleri gördüm!



Mi Minör'ün 'iki saatlik iktidar oyunu' altbaşlıklı Twitter sayfasına Gezi Parkı eylemlerinin başlamasından sonra yapılan yorumlar oldukça dikkat çekici:

ipek nur erdagli

@MeltemArikan @PINAR_OGUN @memetalialabora #miminor #direngezipark oyundu gerçek oldu #pinimaturkiye

Basak Deliktas

@PINAR_OGUN @memetalialabora ben bu sahneleri gordum #miminor oyununuz gercek oldu, guzel gunler yakindir direnise devam!!

Miray Cankay

#miminor gerceklesti,ve biz de orada ayaklanan halk yerindeyiz. @memetalialabora @PINAR_OGUN

Murat Sönmez

@PINAR_OGUN Mi Minör, ulaşmak istediği hedefe ulaştı. Hepinize çok teşekkürler...

Mi Minor

@snmezmur biz teşekkür ederiz, desteginiz icin! @PINAR_OGUN

Çapulinguen

biz artık gerçekten Pinima diye bir yerde yaşıyoruz... #miminor



Akıllı ceplerle oyun içinde oyun



Mi Minör'ün tanıtımında seyircilerin oyunu izlemeye akıllı telefonlar ile gelmeleri isteniyor. 'Mi Minör'ü seyretmeye gelenler isterse seyirci kalmayı, isterse oyuna katılmayı seçebilecek. Oyuna gelirken cep telefonlarınızı yanınıza almayı unutmayın. Zira ihtiyacınız olacak! Neden ihtiyacınız olacağını ise oyunda göreceksiniz. Küçük bir ipucu: Bu oyunda yeni medya araçları ve tiyatro ilk defa biraraya gelecek. Ustream, Twitter ve Facebook'ta kendi içeriğinizi oluşturacaksınız. Oyunun içinde yeni bir oyun başlatacak, başrole siz geçeceksiniz.'