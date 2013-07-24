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Memet Ali Alabora Yeni Şafak'a 1 TL'lik tazminat davası açtı

Gezi Parkı eylemleri sırasında Yeni Şafak gazetesi Memet Ali Alabora'nın Mi Minör'de 'olayların provasını yaptığını' iddia etmişti

24 Temmuz 2013 13:31

Memet Ali Alabora, Gezi eylemleri sırasındaki tavrı nedeniyle kendisini hedef gösteren Yeni Şafak gazetesine dava açtı.

Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği için yönetmenliğini yaptığı “Mi Minör” oyunuyla hedef gösterilen Memet Ali Alabora, Yeni Şafak gazetesi aleyhine 1 TL’lik tazminat davası açtı.

Alabora, kişilik haklarına yönelik saldırının tespitini ve kararın gazetelerde de yayımlanmasını talep etti.

Mi Minör oyunu, düşünce özgürlüğünün bile satın alındığı bir ülkedeki diktatörlüğü konu alıyor. Yeni Şafak, Memet Ali Alabora'nın Mi Minör'de "olayların provasını yaptığını" iddia etmişti.

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