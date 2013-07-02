Memet Ali Alabora için imza kampanyası

Oyuncu Levent Kazak, Türkmax’ta yayınlanan ‘Heberler’ programında beraber çalıştığı meslektaşı Memet Ali Alabora’nın hedef gösterilmesine karşı bir imza kampanyası başlattı.

Levent Kazak imza kampanyası için de şu açıklamayı yaptı:

"Geçtiğimiz hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir sanatçıyı, bir sendika başkanını, bir vatandaşını milyonlarca seçmenine defalarca yuhalatıp, açık bir hedef olarak işaret ederken, bugün de Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek katıldığı bir televizyon programında, yine Memet Ali Alabora için, "Allah'ın izniyle devlet bunu yakalayacak ve ben Alabora'yı içeride göreceğim" demiştir.

Bir sanatçının böylesi bir şekilde hedef gösterildiği tarihte görülmemiştir.

Demokrasi ülküsüne sahip çıkan hiçbir ülkenin tanık olmadığı bu orantısız düşmanlığı reddediyoruz.

Tüm insanların kendini ifade etme, istediği gibi yaratma, oynama, yazma, görüşünü yaratısına yansıtma hakkı vardır. Buradan bir suç çıkarma gayreti, hepimizin hayatına dolaysız bir saldırıdır. Bir ‘tweet’ ile insanları ayaklandırmak, bir tiyatro oyunu ile darbe provası yapmak, faiz lobisi ile Mısır’da buluşmak gibi temalar ancak komedinin alanında kendine yer bulur; ne siyasetin ne de hukukun.

Gezi Parkı’nda ne olduğunu bir türlü anlamak istemeyen bu anlayışın, -ki gerçeği görmemek adına harcanan trajikomik bir çabadır bu -, Memet Ali Alabora’ya yönelik saçtığı bu nefret yüklü söylem son derece tehlikeli boyutlara gelmiş, onu ‘sivil ölüme’ mahkum etme çabaları hızlandırılmıştır.

Bu linç projesini, bu sindirme çabasını sürdüren sorumlulara sesleniyoruz: Yeter artık, saçmalamayı kesin.. Suç işliyorsunuz..

Hukukçulara, medyaya, köşe yazarlarına sesleniyoruz: Bu suça, bu lince lütfen sessiz kalmayın..

Mehmet Ali’nin kimliğinde hepimizi hedef alan bu ‘Nefret’ diline karşı bir araya gelelim ve karşısında duralım;

Mehmet Ali neyse, biz de oyuz"