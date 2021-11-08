Meme kanserine yakalanan oyuncu Canan Ergüder: İçimde yaşayan bir çocuk var

Meme kanserine yakalanan oyuncu Canan Ergüder Instagram hesabından "İçimde yaşayan bir çocuk var adlı çalışma" notu ile yeni bir fotoğraf paylaştı.

Nisan ayında meme kanserine yakalandığını duyuran ve rol aldığı diziden ayrılan Ergüder'den yani bir fotoğraf geldi. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi biten Ergüder, son halini takipçileri ile paylaştı.

Fotoğrafın altına Ergüder, "İçimde yaşayan bir çocuk var adlı çalışma" notunu düştü.

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