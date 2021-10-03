Kansere yakalanan Canan Ergüder: Geri dönmeye çaba gösteriyorum

Meme kanserine yakalan oyuncu Canan Ergüder, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, "Geri dönmeye çaba gösteriyorum" dedi.

Hastane çıkışı gazetecilere açıklama yapan Ergüder, “Tetkiklerimi yaptırdım. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. İyiyim, sağlıklıyım" ifadelerini kullandı.

Hastalığı büyük ölçüde atlatan oyuncu altı ayda bir kontrol yaptıracağını belirterek "Geri dönmeye çaba gösteriyorum. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç” dedi.

Daha önce de 'Sadan Hanım' filminin galasında yeni imajıyla kamera karşısına çıkan Ergüder, sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Geçirdiği sıkıntılı günlerle ilgili konuşan oyuncu, "İyiyim, gayet iyiyim. Toparlıyorum. Zor bir süreçti. En azından dış tedaviye yönelik tedavim bitmek üzere. Kemoterapi bitti, radyoterapi kaldı." diyerek, yaşadığı süreci anlatmıştı.