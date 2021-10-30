Canan Ergüder: 17 sene daha yaşarsam iyidir, çocuğumun beni hatırlamasını istiyorum

Meme kanserine yakalanan ünlü oyuncu Canan Ergüder aklıma ilk ölümün geldiğini söylerken, "Onunla yüzleşmek kolay olmuyor" dedi. Erdüger, çocuğunu düşündüğünü söylerken, "Çocuğumun beni hatırlamasını istiyorum. 17 sene daha yaşarsam iyidir. Çocuk 20'yi bulursa iyidir" dedi.

TV100'ün haberine göre, Canan Ergüder, yazar İclal Aydın moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayına konuk oldu. Ergüder, İclal Aydın'ın 'Hastalığı ilk öğrendiğinizde neler düşündünüz?' sorusuna "Ölmek istemiyorum diye düşündüm. İlk önce çocuğumu düşündüm. Çok küçük ne yapacağım diye düşündüm. Ben daha yaşamak istiyorum. Benim aklıma ilk ölüm geldi. Onunla yüzleşmek kolay olmuyor" diye yanıt verdi.

"Küçük çocuğum var ama aklıma bencilce şeyler geliyor" diyen ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuğumun beni hatırlamasını istiyorum. 17 sene daha yaşarsam iyidir. Çocuk 20'yi bulursa iyidir. Daha yapmak istediğim şeyler var, güzel şeyler yapıyordum gibi şeyler aklıma geldi."