Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele sürecini anlattı: Düşüncelerimin en tepesinde oğlum vardı, oturdum, hüngür şakırt ağladım

Geçen aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder, geçen günlerde ileri evre meme kanserine yakalandığını duyuran Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuştu.

Ergüder, duşta memesinde bir değişiklik fark ettiğini belirterek, "Değişikliği fark eder etmez takvimimi kontrol ettim. Ne göreyim! Senelik kontrolümü iki ay atlamışım. Hemen doktordan randevu aldım. Orada olmaması gereken, kötü bir şey olduğunu hissettim. Randevuya kadar da elim hep oraya gitti. Dolayısıyla da içimde hep bir korku ve ‘Acaba’ vardı. Yalnız gittim doktor kontrolüne, normalim bu. Ama kontrolün ortasında doktor ‘Biyopsi’ falan deyince ve ne kadar saklamaya çalışsa da yüzündeki değişikliği gördüğümde... Çok korktum! Hemen eşim ile ablamı yanıma çağırdım. Ne yapabilirsin ki! Oturdum... Hüngür şakırt ağladım" ifadelerini kullandı.

Ergüder, düşüncelerinin en tepe noktasında oğlunun olduğunu belirterek, "Henüz 3.5 yaşında. Çok küçük" dedi.

Ergüder, saçlarını kaybettiği dönemde 2 kez panik atak yaşadığını söyledi.

Ergüder, tedavi süreciyle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Dördü iki haftada bir ağır, dördü daha hafif olmak üzere toplam sekiz kemoterapi aldım. Bitti. Bu arada daha hafif denilen kemoterapi beni mahvetti. Çok fazla ağrı çektim. Kas ağrılarım çok fazlaydı. Insomnia yaptı. Uykusuzluk çıldırtıcı bir şey. Sonra hafifliyor ama işte! Çok şükür vücudum iyi baş etti tüm bunlarla. Ayak ve ayakaltı taban ağrım da fenaydı.

Yataktan kalkamıyorsun. Kemoterapi aldıktan beş gün sonra ancak toparlanıyordum. Üzerine radyoterapi aldım. O da bitti, şükür. Görüntülü henüz hiçbir şey bakılmadı henüz. Bakılacak."

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TIKLAYIN - Hürriyet yazarı Soybaş, ileri derece meme kanserine yakalandığını duyurdu: Keşke ama keşke kontrollerimi aksatmasaydım