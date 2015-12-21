Memduh Boydak'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması

Boydak Holding Üst Yöneticisi (CEO) Memduh Boydak hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, inceleme eski bir yöneticinin, Boydak'ın, bir toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği yönündeki şikayeti üzerine başlatıldı. Boydak, Emniyet müdürlüğüne davet edilerek ifadesi alındı. Cumhuriyet Başsavcısı Boydak hakkında soruşturma açılmasına tarar verdi.

'Paralel Devlet Yapılanması' soruşturması kapsamında 16 Eylül'de "nitelikli ve örgütlü yağma" suçlamasıyla Melikşah Üniversitesine yönelik operasyon kapsamında aralarında o dönem üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Memduh Boydak'ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmış, zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Memduh Boydak, Kayseri Orman İşletme Müdürlüğünce 7 yıl önce Boydak Holding'e tahsis edilen orman arazisinin amacı dışında kullanıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında da emniyette ifade vermişti.