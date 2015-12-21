T24 LogoT24 Logo
Gündem

Engelli gazeteci 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hâkim karşısında

Adana’da yaşayan görme engelli gazeteci Cüneyt Arat'ın Twitter üzerinden Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülmüştü

21 Aralık 2015 21:43

Adana’da yaşayan görme engelli gazeteci Cüneyt Arat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesi ile Ankara’ya gelerek, hâkim karşısına çıktı.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya engelli Cüneyt Arat ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın katıldı.

Gazeteci Arat, savunmasında iddia edilen tweeti kendisinin atmadığını söyledi. Twitter hesabının şifresini iki kişinin daha bildiğini aktaran Arat, “Tweet’i bu kişiler atmış olabilir. Tweet’in atıldığını öğrendikten sonra hemen sildim. Cep telefonumu bile Cumhurbaşkanımız aldı. Benim ona hakaret ettiğim doğru değildir. Yüzde 94 engelli raporum var.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, şikayet ve katılma isteminden vazgeçtiklerini bildirdi.

Ara kararlarını açıklayan hakim Ahmet Gürbüz, Cüneyt Arat’ın Twitter şifresini bildiğini iddia ettiği 2 kişinin de tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

ETİKETLER

Cüneyt Aratengelligazetecicumhurbaşkanına hakaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24