Engelli gazeteci 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hâkim karşısında

Adana’da yaşayan görme engelli gazeteci Cüneyt Arat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesi ile Ankara’ya gelerek, hâkim karşısına çıktı.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya engelli Cüneyt Arat ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın katıldı.

Gazeteci Arat, savunmasında iddia edilen tweeti kendisinin atmadığını söyledi. Twitter hesabının şifresini iki kişinin daha bildiğini aktaran Arat, “Tweet’i bu kişiler atmış olabilir. Tweet’in atıldığını öğrendikten sonra hemen sildim. Cep telefonumu bile Cumhurbaşkanımız aldı. Benim ona hakaret ettiğim doğru değildir. Yüzde 94 engelli raporum var.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, şikayet ve katılma isteminden vazgeçtiklerini bildirdi.

Ara kararlarını açıklayan hakim Ahmet Gürbüz, Cüneyt Arat’ın Twitter şifresini bildiğini iddia ettiği 2 kişinin de tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.