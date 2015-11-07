Boydak Holding, TUSKON'dan ayrıldı

Boydak Holding Başkan Vekilli ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'na (TUSKON) ‘terör örgütüne finansmak sağlamak’ iddiasıyla düzenlenen baskının ardından bir açıklama yaparak, dernekle ilişkilerini kestiğini duyurdu. Mustafa Boydak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “devlet mekanizması dışında herhangi bir farklı yapılanma içinde görünmeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Bundan böyle hiçbir tüzel veya gerçek kişiler ismimizi herhangi bir camia cemaat v.s ile anmamalıdır” dedi

Mustafa Boydak, "Çeşitli STK'larda şirketlerimiz adına görev alan arkadaşlarımız ilgili kurumlardaki konumlarını gözden geçirmiş olup eksiklerini tamamladılar. Kamuoyunda soru işareti oluşan STK'lardan arkadaşlarımız teşekkür ederek şirketlerimizin üyeliklerini sonlandırmak yoluna gitmişlerdir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi devlet mekanizması dışında herhangi bir farklı yapılanma içinde görünmeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Bundan böyle hiçbir tüzel veya gerçek kişiler ismimizi herhangi bir camia cemaat v.s ile anmamalıdır. Kurumsal ilkelerimize saygı bekliyoruz" dedi.

Açıklamasında "devletimizin ve hükümetlerin destekleriyle bugünlere geldik" diyen Boydak, "Boydak Holding ve bağlı şirketlerin tamamı devletimizin kurum ve kuruluşlarına saygıyla bağlıdır. Tüm mensuplarımız ve yöneticilerimiz grubumuzun kurumsal duruşuna saygı duymakta, var gücü ile başarıya endeksli herkes çalışmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı tempoda azim ve kararlılık ile yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Sözlerini "Ekonomik konularda elbette söyleyeceklerimiz gördüğümüz eksiklikleri ifadelerimiz hükümetimizden özel sektör olarak taleplerimiz olacaktır" tamamlayan Boydak, Twitter'dan Boydak ile ilgili açıklamayar yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak, eylül ayında Kayseri’de düzenlenen ‘paralel yapı’ operasyonunda gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.