Mustafa Boydak, Türkiye Finans Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrıldı

Boydak Holding Başkan Vekilli ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, 1999 yılından bu yana yürütmekte olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, banka ortaklarından Saed Mohammed A. Alghamdi’ye devretti. Bir açıklama yaparak , Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göreve devam edeceğini duyuran Boydak, “Bizlere desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, birlikte çalıştığımız başbakanımız ve tüm bakanlarımıza da en kalbi teşekkürlerimi arz etmek istiyorum”dedi.

Mustafa Boydak’ın açıklaması şöyle:

16 yıldan bu yana yürütmekte olduğum Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimi NCB Grubu ile 2008 yılında yapmış olduğumuz ortaklık anlaşması şartları çerçevesinde, değerli çalışma arkadaşım Sayın Saed Mohammed A. Alghamdi’ye 18 Aralık 2015 tarihi itibariyle devretmiş bulunuyorum.

1999 yılı Haziran ayından bu yana yürüttüğüm Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığım süresince birlikte çalıştığım tüm yöneticilerimize, çalışanlarımıza, müşterilerimize, ortaklarımıza ve BDDK başkanlarımıza verdikleri desteklerden dolayı en kalbi teşekkürü bir borç biliyorum.

Türkiye Finans’taki görevim süresince, katılım bankacılığı sektörünün uluslararası sermayenin de büyük katkılarını almak suretiyle, ülkemizin özel sektörüne destekler sağlamasının mutluluğunu yaşadım. Bugünlere gelirken; hükümetimizin 13 yıldır özel sektörümüzün büyümesi ve kalkınması için yapmış olduğu hamlelerin birçoğuna bizzat şahit oldum. Biz de bu büyüme yolculuğunda, Türkiye Finans Katılım Bankası olarak gerçekten önemli destekler gördük; kendimiz büyürken özel sektörün de büyümesine katkıda bulunduk. Bu dönemde, bizlere desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, birlikte çalıştığımız başbakanımız ve tüm bakanlarımıza da en kalbi teşekkürlerimi arz etmek istiyorum.

Özellikle; 2008 yılından itibaren beraberce vazife yaptığımız, ana ortağımız National Commercial Bank yönetiminin tarafımıza olan güven ve desteğini de hiçbir zaman unutmayacağım. Netice itibariyle, yönetimimizde bir nöbet değişikliği yapmış olduk. Bundan sonraki süreçte, Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göreve devam edeceğim ve yine bankamızın başarısı için var gücümle çalışacağım. Bankamızın bugünlere gelmesi için yapmış olduğumuz çalışmalar süresince aile bireylerime verdikleri destek ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum.

Yeni yapılanmamızın bankamıza, ortaklarımıza, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve kıymetli katılım bankacılığı camiamıza hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.