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Boydak Holding'e orman arazisi soruşturması

7 yıl önce Boydak Holding'e tahsis edilen orman arazisinin amacı dışında kullanıldığı iddia edildi

11 Kasım 2015 16:03

Orman arazisinin amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla ilgili 2'si Boydak Holding yöneticisi 3 kişinin emniyette ifadesi alındı.

Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü'nce 7 yıl önce Boydak Holding'e tahsis edilen orman arazisinin amacı dışında kullanıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 2'si holding yöneticisi 3 kişinin emniyette ifadesine başvuruldu.

Hacılar ilçesi Beğendik Tepe mevkisinde bulunan ve özel ağaçlandırma yapılması amacıyla 2008 yılında Boydak Holding'e 49 yıllığına kiralanan 103,2 hektarlık alana, sözleşme gereği yapılması gereken hangar-depo yerine özel amaçlı lüks bina inşa edildiği ve buralarda toplantılar gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, 6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla Boydak Holding yöneticileri Memduh ve Şükrü Boydak ile Ekrem Baktır'ın, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. 

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