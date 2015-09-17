T24 LogoT24 Logo
Gündem

Boydak Holding CEO'su serbest bırakıldı

Kayseri'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak serbest bırakıldı

17 Eylül 2015 19:55

Kayseri’de düzenlenen 'paralel yapı' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 11 kişi arasında bulunan Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak’la ve 3 kişi adli kontrol şartıyla savcılıktan serbest bırakıldı. 4 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

DHA’da yer alan habere göre, Boydak'ın gözaltına alınmasına TÜSİAD da tepki göstermişti. TÜSİAD dün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Memduh Boydak’ın bu sabah gözaltına alındığı haberi karşısında Yönetim Kurulumuz derin bir üzüntü ve kaygı duymaktadır. Memduh Boydak iş dünyasının itibarlı, saygın ve değerli bir mensubudur, Memduh Boydak’ı, hakkındaki soruşturmadan aklanarak, bir an önce aramızda görmeyi umut ediyoruz. Bu üzücü olay vesilesiyle, iş dünyasını ağır ithamlarla sürekli tedirgin eden kasvetli atmosfere dikkat çekmek ve bu gidişin son bulması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran-Symes, bugün de "TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak Memduh Boydak’a bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Dün de bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmıştık. Bugün burada sayın Boydak’ın eksikliğini gerçekten hissediyoruz" açıklamasında bulundu. 

 

6,5 milyar lira ciro elde etti

 

Mobilya, enerji banlacılık, tekst,l gibi 12 sektörede faaliyet gösteren Boydak Holding bünyesinde 41 şirket bulunuyor. Geçtiğimiz yılo 6,5 milyar lira ciro elde eden Boydak Holding bünyesinde 14 bin kişi çalışıyor.

ETİKETLER

memduh boydakkayseriparalel yapıgözaltıtüsiad

İlgili Haberler

Kayseri’de 'paralel yapı' operasyonu: Memduh Boydak ve 10 kişi gözaltında

Melikşah Üniversitesi yönetimiyle ilgili başlatılan operasyonun genişleyebileceği belirtildi

TÜSİAD'dan Boydak operasyonu açıklaması: Bu kasvetli gidiş son bulsun

Kayseri'deki 'paralel yapı' operasyonunda gözaltına alınanlar arasında işadamı Memduh Boydak da bulunuyor

Mehmet Bekaroğlu'ndan Kayseri'deki 'paralel yapı' operasyonuna tepki: 28 Şubat'ta yapılanları geçtiler

Kayseri'deki operasyonda 11 iş adamı gözaltına alındı

"Gül'ün Boydaklarla arası hep iyi oldu, canlı yayında konuya değinecek, TÜSİAD ve TOBB bayrak açacak"

Murat Sabuncu: Operasyon 3 merkezde acil koduyla incelemeye alındı

TÜSİAD: "Memduh Boydak'ı bir an önce aramızda görmek istiyoruz!"

Boydak Holding CEO'su ve TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Memduh Boydak, dün Kayseri'deki operasyonda 10 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24