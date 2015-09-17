Boydak Holding CEO'su serbest bırakıldı

Kayseri’de düzenlenen 'paralel yapı' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 11 kişi arasında bulunan Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak’la ve 3 kişi adli kontrol şartıyla savcılıktan serbest bırakıldı. 4 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

DHA’da yer alan habere göre, Boydak'ın gözaltına alınmasına TÜSİAD da tepki göstermişti. TÜSİAD dün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Memduh Boydak’ın bu sabah gözaltına alındığı haberi karşısında Yönetim Kurulumuz derin bir üzüntü ve kaygı duymaktadır. Memduh Boydak iş dünyasının itibarlı, saygın ve değerli bir mensubudur, Memduh Boydak’ı, hakkındaki soruşturmadan aklanarak, bir an önce aramızda görmeyi umut ediyoruz. Bu üzücü olay vesilesiyle, iş dünyasını ağır ithamlarla sürekli tedirgin eden kasvetli atmosfere dikkat çekmek ve bu gidişin son bulması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran-Symes, bugün de "TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak Memduh Boydak’a bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Dün de bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmıştık. Bugün burada sayın Boydak’ın eksikliğini gerçekten hissediyoruz" açıklamasında bulundu.

6,5 milyar lira ciro elde etti

Mobilya, enerji banlacılık, tekst,l gibi 12 sektörede faaliyet gösteren Boydak Holding bünyesinde 41 şirket bulunuyor. Geçtiğimiz yılo 6,5 milyar lira ciro elde eden Boydak Holding bünyesinde 14 bin kişi çalışıyor.