TÜSİAD: "Memduh Boydak'ı bir an önce aramızda görmek istiyoruz!"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, Yüksek İstişare Kurulu toplantısındaki konuşmasına "Maalesef Yönetim Kurulu tam kadro olarak aramızda değil. Üyemiz Memduh Boydak’ı bir an önce aramızda görmek istiyoruz. TÜSİAD olarak Memduh Boydak, Boydak ailesine ve çalışma arkadaşlarına sizin huzurunuzda geçmiş olsun diyorum. Eksikliğini bugün bu salonda hepimiz hissediyoruz" sözleriyle dedi.

Boydak Holding CEO'su ve TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Memduh Boydak, dün Kayseri'deki operasyonda 10 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısında konuşan Cansen Başaran Symes'ın ifadeleri özetle şöyle:

Maalesef Yönetim Kurulu tam kadro olarak aramızda değil. Üyemiz Memduh Boydak’ı bir an önce aramızda görmek istiyoruz. TÜSİAD olarak Memduh Boydak, Boydak ailesine ve çalışma arkadaşlarına sizin huzurunuzda geçmiş olsun diyorum. Eksikliğini bugün bu salonda hepimiz hissediyoruz

'Yürüyüşe katılacağız'

Haftalardır şehit haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Cenaze törenlerinde evlatlarını, eşlerini her gün izliyoruz. Terörü şiddetle kınadığımızı bir kere daha söylüyorum. Bu terör dalgasının derhal sonlandırılması yönümüzdeki çağrımızı yineliyoruz. Nitekim bu toplantımızdan sonra hemen Ankara’da yapılacak olan Teröre Karşı Hep Birlikte yürüyüşüne katılacağız.

Elbette ve öncelikli olarak amasız ve fakatsız şekilde terörü kınıyoruz. Hunharca işlenen cinayetlerin, insanların katledilmesinin hiçbir açıklaması olarak.

Terörün kalıcı olarak bu coğrafyadan silinmesi için, TÜSİAD olarak sağlam önlemleri destekliyoruz. Çözüm süreci başladığında, kalkınma ve ekonomik boyutta destek olmak için arka çıktık. Değerli üyeler, terör sorunu son dönemde çevre ülkelerde yaşanan gelişmelerle birlikte farklı bir boyuta ulaştı. Acilen buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Aslında tüm vatandaşlar için anlamlı demokratik adımları atmaya devam etmeliyiz. Güçlü olan devlet, terörizmle mücadele etmeyi her zaman başarır.

'Toplumun mesajı bu kadar

açıkken erken seçime gidiyoruz'

AB sürecini zaman zaman fazla dile getiriyormuş gibi her fırsatta gündeme getirmemizin nedeni bu. Sağlıklı demokrasilerde hepimizi biliyoruz, sadece sandık oylarıyla yeterli olmaz. 7 Haziran seçimlerine çok sert ve gergin bir ortamda gittik. Ancak toplumsal mesaj kutuplaşmayı geride bırakma ihtimalini verdi. Seçimlerden sonra yüzde 98’lik bir temsil gücü umut verdi. Toplumun mesajı bu kadar açıkken bugün yine bir erken seçime gidiyoruz.

Biz de TÜSİAD olarak bir koalisyon hükümetine çok çok destek verdik. Öncelikle eğer koalisyon kurulabilseydi, gerekli uzlaşma adımı atılmış olacak, toplumdaki sağlıksız kutuplaşma ortamı yumuşacaktı. Kurulabilseydi güçlü bir koasliyon hükümeti, bugün karşı karşı kaldığımız demokratik sorunlara daha iyi çözümler bulabilirdi.

'Koalisyon kurulabilseydi

reform yapabilirdik, içim acıyor'

Koalisyon kurulabilseydi, bugün Türkiye’yi diğer ülkelerin önüne geçirecek reformlar yapabilirdik, bir profesyonel olarak benim de içim acıyor.

Bugün aralarında Türkiye’nin bulunduğu gelişen ülkelerde ekonomik göstergeler kötüye gidiyor.

Ekonomik sorunların her koşulda siyaseti de etkilemesi yadsınamaz. Gelişen ülkelerde tablo bozuldu. Bu yüzden de uluslararası yatırımlar daha da seçici hale gelmiştir.

Verimlilik ve eğitim gibi alanlardaki eksiklik, enflasyon gibi sorunlara çözüm bulmak yerine yeniden seçime gitme tercih edildi. Mali disiplin bugüne kadar hep başarıyla götürüldü. Bunu takdirle karşılıyoruz. Bunun bozulmadan aynı şekilde devam ettirilmesi için ciddi bir kararlıklık gerekiyor.



Fed kararı bizi derinden etkileyecek

Fed bugün karar açıklayacak. Biz de yakından takip ediyoruz. İster bugün ister daha sonra karar verilsin: bizi derinden etkileyecek.

Elbette hükümetten temel önceliğimiz seçimin sakin bir ortamda yapılmasıdır.

Siyasilerden tememenimiz olumlu ve sağduyulu bir şekilde seçim kampanyalarını yürütmelerini istiyoruz.

Daha ileri bir demokrasi için temel hak ve özgürlükleri destekleyen yeni anayasaya olan ihtiyaca bir kere daha dikkat çekiyor.

Bu seçimden her ne çıkarsa çıksın, iş dünyası olarak çok temel beklentimiz var.

Kurulacak bir tek parti ya da koalisyon hükümetinden tek beklentimiz piyasaları ve türk ekonomisini öne çıkan bir anlayış benimsemedir.

'Moralimizin yüksek olmadığını biliyorum'

Değerli üyelerimiz, morallimizin yüksek olmadığın biliyorum ama her şeye rağmen umutsuzluğa kapılma lüksümüz yoktur. Cumhuriyetimizin değerleri en güçlü özelliğimizdir.

Bugünkü konuşmamımuın büyük bir bölümünü terör, terörün etkisi ve siyasi konulara ayırdım. Oysaki bugün sizlerle dünyanın yaşadığı büyük teknolojik devrimi ve sanayideki yeni hareketleri ele almak istiyordum.