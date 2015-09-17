"Gül'ün Boydaklarla arası hep iyi oldu, canlı yayında konuya değinecek, TÜSİAD ve TOBB bayrak açacak"

Cumhuriyet yazarı Murat Sabuncu, Boydak Holding CEO'su ve aynı zamanda TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Memduh Boydak'ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin “paralel yapı” iddialarıyla gözaltına alınmasının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TÜSİAD ve TOBB cephesinde “acil” koduyla değerlendirmeye alındığını yazdı.

Murat Sabuncu, “Boydaklar ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aynı mahalleden. Ailelerin anne babası beraber Hac’ca gittiler. Gül’ün siyasi yaşamı öncesinde de boyunca da Boydaklarla arası hep iyi oldu. Fazilet Partisi döneminde de Başbakan’ken de Cumhurbaşkanı olduğunda da görüştü, ziyaret etti. Gün oldu ailenin çocuklarının nikah şahidiydi. Hatta dün ‘gerekçe’ gösterilen Melikşah Üniversitesi’nin 2013- 2014 dönemini o başlatmıştı. Peki Gül ne yapacak? Yakın Çevresi diyor ki: Soruşturmanın detaylarını hukuk ekibi inceledi. Bu gece çıkacağı canlı yayında (NTV) ‘hukukun içinde kalınması’ çağrısı yanında ‘Boydak ailesi ile ilgili de olumlu cümleler’ kuracak.

Murat Sabuncu yazısında, “Sabah saatlerindeki YİK toplantısında hem Başkan Cansen Başaran hem YİK Başkanı Tuncay Özilhan bu konuda sert mesajlar verecek. Ayrıca ‘terörle mücadele ile demokratik standartları koruma’ arasındaki ince çizgiye dikkat çekilecek. Bir ‘nevi’ AKP iktidarına bayrak açılacak” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet yazarı Sabuncu, “Bugün bayrak açacak bir diğer iş örgütü TOBB. Ankara’da yürüyecek. Ancak açtığı ‘bayrağın yaratacağı algı’ ve uzun süredir AKP liderliğiyle yürüttüğü yakın ilişki sebebiyle ‘ciddi bir çıkış’ beklenmiyor. Ancak TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da Kayserili. ‘Küçük harflerle de olsa’ birkaç noktayı dile getirebileceği belirtiliyor” dedi.

Murat Sabuncu’nun Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (17 Eylül 2015) nüshasında yayımlanan, “3 merkezden Boydak operasyonu” başlıklı yazısı şöyle:

Dün sabah saatlerinde Kayseri’den gelen haber üç kritik merkezde “acil” koduyla değerlendirmeye alındı. Bu merkezler; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ofisi, TÜSIAD Genel Merkezi ve TOBB. Haber ise Kayseri’nin en büyük, Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından Boydak Holding’in CEO’su Memduh Boydak’ın gözaltına alınmasıydı. Boydaklar için kısa bir not. Başta Istikbal, Bellona mobilyadan enerji sektörüne katılım bankacılığı yapan Türkiye Finans’a kadar pek çok yatırımın sahibi ya da ortağı. Grubun aynı zamanda başta eğitim (Melikşah Üniversitesi) sosyal alanlarda da pek çok faaliyeti var. Zaten dünkü operasyonun gerekçesi de üniversitenin çevresindeki diğer toprakların sahiplerini zorlayarak ellerinden almaya çalışması. “Nitelikli ve Örgütlü yağma”diye geçiyor soruşturmada. Ancak dün çıkan bir yazı bunun bir “bahane” olabileceğini düşündürüyor.

Faaliyetlerini “gazeteci” adı altında sürdüren istihbarat elemanlarıyla yakınlığı bilinen Cem Küçük dün Star Gazetesi’nde “FETÖ’de büyük dalga geliyor” başlığıyla şöyle yazıyordu:

Denizli, Kayseri gibi FETÖ’nün belli gücünün olduğu yerde devlet hemen herşeyi biliyor. Savcı ve polisler yapıyı çözdükleri için kim kimdir ortaya çıkartıldı. Bu arada unutmadan söyleyeyim. FETÖ’nün mobilyacı ve eşarpçı finansörlerinden bazıları kaçma hazırlığındalar. Gelen dalgayı görenlerden bazıları Çin seferine bile çıktı.

Küçük’ün yazısında bahsettiği “Kayserili mobilyacı aile” Boydaklar. Dün kaynaklar bir süre önce aileden bir grubun iş ziyareti için Çin’e gittiğini ancak döndüklerini söyledi. Küçük’e aileyi takip edenler “düzenli bilgi” aktarmış yani. Boydaklar’a daha önce de vergi denetmenleri gitmiş ve grup uzun süre incelemede kalmıştı. Boydak ailesi Gülen cemaatine yakınlığıyla biliniyordu. Boydak Bank Asya operasyonu sırasında da bankadan parasını çekmemiş twitter’dan “destek olmaya devam edeceğim” mesajı gelmişti.

Bu girişten sonra yeniden Boydak operasyonunun dün alarma geçirdiği 3 merkezden notlar paylaşmak istiyorum.

Gül cephesi: Boydaklar ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aynı mahalleden. Ailelerin anne babası beraber Hac’ca gittiler. Gül’ün siyasi yaşamı öncesinde de boyunca da Boydaklarla arası hep iyi oldu. Fazilet Partisi döneminde de Başbakan’ken de Cumhurbaşkanı olduğunda da görüştü, ziyaret etti. Gün oldu ailenin çocuklarının nikah şahidiydi. Hatta dün “gerekçe” gösterilen Melikşah Üniversitesi’nin 2013- 2014 dönemini o başlatmıştı. Peki Gül ne yapacak? Yakın Çevresi diyor ki: Soruşturmanın detaylarını hukuk ekibi inceledi. Bu gece çıkacağı canlı yayında (NTV) “hukukun içinde kalınması” çağrısı yanında “Boydak ailesi ile ilgili de olumlu cümleler” kuracak.

TÜSIAD Cephesi: Dün Beyoğlu’ndaki genel merkezde tam bir şaşkınlık hakimdi. Memduh Boydak TÜSİAD’ın yönetim kurulu üyesi idi. Üstelik dün akşam derneğin geleneksel Yüksek İstişare Kurulu kokteyli vardı. Kaynaklar ilk kez bu kokteyle bir TÜSIAD yönetim kurulu üyesinin gözaltında olduğu için gelemediğini söylüyordu. TÜSAİD ne yapacak? Ilk adımı dün attı. Bir açıklama yaptı. Oradaki şu cümle kritikti:

“İş dünyasını ağır ithamlarla sürekli tedirgin eden kasvetli atmosfere dikkat çekmek ve bu gidişin son bulması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz”. Ikinci adım bugün atılacak. Sabah saatlerindeki YİK toplantısında hem Başkan Cansen Başaran hem YİK Başkanı Tuncay Özilhan bu konuda sert mesajlar verecek. Ayrıca “terörle mücadele ile demokratik standartları koruma” arasındaki ince çizgiye dikkat çekilecek. Bir “nevi” AKP iktidarına bayrak açılacak.

TOBB cephesi: Bugün bayrak açacak bir diğer iş örgütü TOBB. Ankara’da yürüyecek. Ancak açtığı “bayrağın yaratacağı algı” ve uzun süredir AKP liderliğiyle yürüttüğü yakın ilişki sebebiyle “ciddi bir çıkış” beklenmiyor. Ancak TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da Kayserili. “Küçük harflerle de olsa” birkaç noktayı dile getirebileceği belirtiliyor.

Son bir not CHP’den. Anamuhalefet lideri 2013’ten beri Boydak ailesiyle yakın bir ilişki içinde. Hatta aileyi Kayseri’de ziyaret etti. Dün aileyi ilk arayanlardan biri Kemal Kılıçdaroğlu idi. O da partiden iki kişiyi bu konuyu takiple görevlendirdi.