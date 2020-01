TÜSİAD'dan Boydak operasyonu açıklaması: Bu kasvetli gidiş son bulsun

Boydak Holding CEO'su ve aynı zamanda TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Memduh Boydak'ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin TÜSİAD'dan yapılan açıklamada "Bu üzücü olay vesilesiyle, iş dünyasını ağır ithamlarla sürekli tedirgin eden kasvetli atmosfere dikkat çekmek ve bu gidişin son bulması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz"

Aralarında Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi olan Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak’ın da bulunduğu işadamları bugün saat 07.00’de ev ve işyerlerinden alınarak Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Polis ekipleri Talas İlçesi’nde bulunan Melikşah Vakıf Üniversitesi'ne de giderek, buradaki yöneticilerini de gözaltına aldı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabiplik'te ayrı ayrı sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis yetkilileri Melikşah Üniversitesi yönetimiyle ilgili başlatılan operasyonun genişleyebileceğini şu anda, gözaltında aralarında işadamı ve üniversite yöneticileri dahil 11 kişinin bulunduğunu ifade ettiler.

Kayseri’de paralel yapı operasyonu çerçevesinde, saat 07.00’den itibaren gözaltına alınan, aralarında tanınmış işadamlarının da bulunduğu 11 kişinin ’örgütlü yağma’ iddiasıyla suçlandıkları belirlendi. Soruşturmayla ilgili olarak halen yurt dışında bulunan 2 kişinin de yurda döner dönmez haklarındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınacakları ifade edildi.

Aralarında Melikşah Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak’ın da bulunduğu işadamları ve Melikşah Üniversitesi üst düzey yöneticileri, KOM Şubesine getirildikten sonra, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabiplikte ayrı ayrı sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin daha sonra parmak izleri alındı. Şüpheliler daha sonra Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Boydak’ı telefonla arayarak yapılan operasyon ile ilgili bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

TÜSİAD'dan ilk açıklama

Kayseri'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Memduh Boydak ile ilgili TÜSİAD da yazılı bir açıklama yapıldı. TÜSİAD'dan yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Memduh Boydak’ın bu sabah gözaltına alındığı haberi karşısında Yönetim Kurulumuz derin bir üzüntü ve kaygı duymaktadır. Memduh Boydak iş dünyasının itibarlı, saygın ve değerli bir mensubudur, Memduh Boydak’ı, hakkındaki soruşturmadan aklanarak, bir an önce aramızda görmeyi umut ediyoruz. Bu üzücü olay vesilesiyle, iş dünyasını ağır ithamlarla sürekli tedirgin eden kasvetli atmosfere dikkat çekmek ve bu gidişin son bulması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Hukuk devletinde iş dünyası dâhil hiçbir kurum ve kişi yasal her hangi denetim ve soruşturmadan muaf değildir ve hesap verebilir olmalıdır. Bununla birlikte, tüm vatandaşlarımız için her zaman dile getirdiğimiz gibi iş dünyası için de adil yargılanma hakkı, itibarın ve kişilik haklarının zedelenmemesi gereği ve ceza soruşturması süreçlerinin süratle sonlandırılması ihtiyacı esastır. Sorumlu bir iş dünyası temsil örgütü olarak yasal süreçlerin bu hassasiyetlere uygun olarak yürütülmesinin takipçisi olacağız. TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak Memduh Boydak’a, Boydak ailesine ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileriz."

Şikayet edildiler

Polis yetkilileri Melikşah Üniversitesi yönetimiyle ilgili paralel yapı çerçevesinde başlatılan soruşturmada, üniversitenin genişleme alanında bulunan ev ve arsasahiplerinin de şikayetçi olduklarını, o nedenle gözaltına alınan işadamı ve üniversite üst düzey yöneticileri hakkında ’örgütlü yağma’ iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı kararıyla operasyon yapıldığını söyledi.

'Holding'e yönelik değil'

Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak'ın avukatı Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Boydak Holding'e yönelik bir operasyon bir baskın yok. Sadece Memduh Bey'in ifadesine başvurulacak şu an. Durum bundan ibaret" dedi. Boydak'ın avukatı Melikşah Üniversitesi yöneticilerine ilişkin operasyon ile ilgili ise, bilgisinin olmadığını söyledi. Boydak Holding Kurumsal İletişim Müdürü Ulaş Öztürk ise "Şu anda gözaltı yok. Memduh Bey sabah emniyete çağrıldı, öğleden sonra ifadesi alınacak. Emniyete çağrılma gerekçesi Melikşah Üniversitesi, Boydak Holding ile ilgisi yok" dedi.

Mobilya, enerji, bankacılık, tekstil gibi 12 sektörde faaliyet gösteren Boydak Holding bünyesinde 41 şirket bulunuyor.



Boydak, çalışan sayısı ve elde ettiği ciro ileTürkiye'nin önde gelen grupları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 6.5 milyar lira ciro elde eden Boydak Holding bünyesinde 14 bin kişi çalışıyor. Holding bünyesindeki şirketlerden 8'i Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alıyor.

6 yıl önce eğitime başladı

Operasyonun yapıldığı Melikşah Üniversitesi ise 2009 yılında eğitim öğretime başladı.Üniversite bünyesinde, hukuk, mühendislik, sağlık bilimleri gibi fakülteler bulunuyor.