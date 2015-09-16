Kayseri’de 'paralel yapı' operasyonu: Memduh Boydak ve 10 kişi gözaltında

Kayseri’de 'parelel yapı' operasyonu kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda, aralarında tanınmış işadamlarının da bulunduğu 11 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak'ın da olduğu öğrenildi.

Aralarında Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi olan Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak’ın da bulunduğu işadamları bugün saat 07.00’de ev ve işyerlerinden alınarak Kayseri Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis ekipleri Talas İlçesi’nde bulunan Melikşah Vakıf Üniversitesine de giderek, buradaki yöneticilerini de gözaltına aldı.

'Holding'e yönelik değil'





Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak'ın avukatı Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Boydak Holding'e yönelik bir operasyon bir baskın yok. Sadece Memduh Bey'in ifadesine başvurulacak şuan. Durum bundan ibaret" dedi. Boydak'ın avukatı Melikşah Üniversitesi yöneticilerine ilişkin operasyon ile ilgili ise, bilgisinin olmadığını söyledi.

AA: 4 Kişi bulunamadı

Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde ise "Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi ise adreslerinde bulunamadı" denildi.

14 bin kişi çalışıyor

Mobilya, enerji, bankacılık, tekstil gibi 12 sektörde faaliyet gösteren Boydak Holding bünyesinde 41 şirket bulunuyor.



Memduh Boydak, Holding'in yönetim kurulu üyeliği yanı sıra CEO'su olarak görev yapıyor.



Boydak, çalışan sayısı ve elde ettiği ciro ileTürkiye'nin önde gelen grupları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 6.5 milyar lira ciro elde eden Boydak Holding bünyesinde 14 bin kişi çalışıyor. Holding bünyesindeki şirketlerden 8'i Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alıyor.

6 yıl önce eğitime başladı



Operasyonun yapıldığı Melikşah Üniversitesi ise 2009 yılında eğitim öğretime başladı.Üniversite bünyesinde, hukuk, mühendislik, sağlık bilimleri gibi fakülteler bulunuyor.

Mustafa Boydak Zaman'a tepki göstermişti

Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Boydak, Zaman gazetesinin 20 Temmuz 2014 tarihli nüshasında yayımlanan "Türkiye yasaklar ülkesi oldu başlıklı habere tepki göstermişti. Boydak Grubu’nun hükümet tarafından baskı altına alındığını öne süren Zaman'ı yalanlayan Boydak, haberdekibilgilerin ‘hayal mahsulü’ olduğunu belirterek şunları söylemişti:

“Bugün (geçtiğimiz Pazar) Zaman Gazetesi'nde yine gurubumuzla ilgili gerçeklerle hiç alakası olmayan, hayal mahsulü yazılar yayınlanmıştır”

“Artık iyi niyetten yoksunluğuna inandığım yorum ve haberlerdeki gibi bugüne kadar herhangi bir baskı, baskın vs gibi kamuyla sorunumuz olmadı”

“57 yıldır Türk Ekonomisine hizmet veren Boydak Grubu her zaman ekonomik bir kuruluş olmanın gereğini yerine getiren adil şeffaf bir kurumdur”

“Bizi kamu kurumları ve hükümetimizle sorunlu gibi gösterip üzerimizden prim yapılmasına, grubumuzun adı kullanılarak yanlış mesaj verilmemeli”

“Grubumuzda mali işler - finansmandan sorumlu Başkan Vekili görevi yapıyorum. Kesinlikle kamu ile 20 Temmuz nüshasında yazılan gibi durum yoktur”

Hacı Boydak: Gülen'e yapılan karalama kampanyasına çok üzülüyoruz

Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 30 Mart seçimleri öncesinde, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'le ilgili meydanlarda söylediği sözlerden dolayı üzüntüsünü dile getirmişti.

Hacı Boydak şunları söylemişti:

"Biz çok üzüldük, müteesir olduk. Bizden ziyade de muhterem hocamıza yapılan böyle karalama kampanyalarını büyük bir üzüntü ile izliyoruz. Hocamızın 70'in üzerinde yayımlanmış eseri var. 160 ülkede eğitim gönüllülerinin hizmetleri var okullarımız var. Hocamıza bu söylenen sözlerin hiç birisini kabul etmemiz mümkün değildir. İnşallah bunların bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz. Geçecek inşallah, bu günler gelip geçici inşallah. Şurada zaten seçimlerin olmasına kısa bir zaman kaldı. İnşallah Türkiye biran önce normale dönecek bizlerde iş adamaları olarak sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.

Biz dedikodu ile işimiz yok böyle yalan yanlış bilgilerle işimiz yok. Biz işimize bakacağız başkanımız zaten çok güzel mesajlar verdi. Herkes o mesajlardan alacağını almıştır inşallah biz işimize bakmamız lazımdır. Şunun altını çizmek istiyorum. Bu eğitim hizmetlerinin devam etmesi lazım dünyanın her tarafında orada görev yapan o mübarek öğretmenlerimize onların ailelerine çocuklarına buradan saygılarımızı sevgilerimzi şükranlarımızı sunuyoruz. Türkçemizi dünyanın her tarafında konuşulur bir dil haline getirdiler biz onları büyük bir memnuniyetle izliyoruz desteklerimiz devam edecek sonuna kadar onların arkasındayız morallerini sağlam tutsunlar inşallah."

