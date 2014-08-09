Mehmet Bekaroğlu'ndan Kayseri'deki 'paralel yapı' operasyonuna tepki: 28 Şubat'ta yapılanları geçtiler

28 Şubat sürecinde kapatılan Refah Partisi'nde milletvekili olan, daha sonra kurulan Fazilet ve Saadet partilerinin yönetiminde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, Melikşah Üniversitesi'ne yapılan polis baskınına ve Boydak Holding CEO'su Memhud Boydak'ın gözaltına alınmasını "28 Şubat"a benzetti.

Kişisel Twitter hesabından, konuyla ilgili bir haberi paylaşan Bekaroğlu, aralarında TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak'ın da bulunduğu 11 iş adamının gözaltına alınmasıyla ilgili, "28 Şubat gibi demiştik ama 28 Şubat'ta yapılanları geçtiler..." yorumunu yaptı.

Bekaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde: