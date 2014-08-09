Boydak Holding’in projeleri iptal edildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji sektöründe lisans sahibi olmasına karşın, yatırım sürecini başlatmamış olan projelerin lisanslarını iptal etmeye başladı. Aralarında Boydak Holding ve Rona Yırcalı’nın da bulunduğu yatırımcıların 32 milyon liralık teminatı geri verilmeyecek.

Enerji sektöründe ‘2 Mayıs sendromu’ olarak bilinen süreç, EPDK’nın lisans iptalleriyle devam ediyor. Hatırlanacağı üzere, elektrik üretim lisansı almış ancak süresi içinde tamamlanmamış yatırımlara, inşaat öncesi izinleri tamamlamaları için altı aylık süre tanınmış ve bu süre 2 Mayıs’ta dolmuştu. Ancak pek çok yatırımcı, izin süreçlerinde engellerle karşılaştığından şikâyet ederek, enerji yönetiminden kendilerine ek süre tanınmasını talep etmişti. Gelinen noktada, EPDK’nın bazı lisansları iptal etmeye başladığı öğrenildi.

Sektörden yasaklandı

EPDK, şu ana kadar aldığı kararlar kapsamında toplam 363 megavat (MW) kurulu gücünde projenin lisansını iptal ederken, şirketlerin de yaklaşık 32 milyon liralık teminatını irat kaydetti. Lisansı iptal edilen projeler arasında Boydak Holding ve işadamı Rona Yırcalı’ya ait santraller de bulunuyor. Kurumdan edinilen bilgilere göre, Boydak Grubu’na ait 102 MW’lık RES projesinin lisansı, sadece yüzde 0.4 oranında gerçekleştirme sağlandığı gerekçesiyle iptal edildi. Grubun üç yıl enerji sektöründe faaliyet göstermesi yasaklanırken, 10.6 milyon liralık teminatına el konuldu. Rona Yırcalı’ya ait 9 MW’lık rüzgar enerjisi santrali projesinin lisansı ise sadece yüzde 5 gerçekleştirme sağlandığı ve gerekli evrakların sunulmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Ayrıca 1 milyon 80 bin TL’lik teminatı irat kaydedildi. Rona Yırcalı, Sinan Yırcalı ve gruba ait Karesi Enerji şirketi de bu kapsamda 3 yıl boyunca enerji sektöründen yasaklandı.

2 Mayıs’ta süre doldu

Geçtiğimiz yıl TBMM’den geçerek yasalaşan Elektrik Piyasası Kanunu’nda elektrik üretim lisansı alan şirketlere gerekli izinleri alarak EPDK’ya sunması ve yatırımlara başlanması için altı aylık süre verildi. 2 Mayıs 2014’te dolan sürenin ardından kurum gerçekleştirdiği toplantıda projeleri tek tek ele almaya başladı. Bu kapsamda ilk etapta gerekli yükümlülüklerini yerine getirmeyen projelerin lisansları iptal ediliyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji sektöründe yatırımların önünü açmak istediklerini vurguladı. Diğer yandan, yatırım sürecinin olumsuz etkilenmemesi için, EPDK’ya süre uzatımı yetkisi verecek Kanun değişikliği formülü üzerinde duruluyordu.

İptal edilen lisanslar

Mor-1 Reg. ve HES Zümrüt I-II-III-IV HES

Kübra HES Çanakçı II-III HES

Delice-1 HES Nizir Reg. Ve HES

Enes-I Reg. Ve HES Kirazdere HES

Maraton HES Cerit Res

Eber RES Elmas RES

Gaziemir RES Ayvalık RES

Sibelres RES Karatepe Biyogaz