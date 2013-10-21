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Politika

Melih Gökçek için suç duyurusu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ’na suç duyurunda bulunan Mimarlar Odası Ankara Şubesi ODTÜ Mezunları Derneği’nin özel mülküne girilerek ağaç kesildiği bildirdi

21 Ekim 2013 16:47


Mimarlar Odası, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ruhsatsız yol yapım çalışması için ODTÜ ağaçlarını keserek kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Mimarlar Odası’ndan yapılan açıklamada, ODTÜ ’de yol yapım çalışmalarında tartışmalar sürerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gece baskınıyla ağaçları kestiği hatırlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ’na suç duyurunda bulunan Mimarlar Odası Ankara Şubesi ODTÜ Mezunları Derneği’nin özel mülküne girilerek ağaç kesildiği bildirdi.

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