Melih Gökçek için suç duyurusu!

ODTÜ'lüler 5 bin fidan dikecek

ODTÜ'lüler Eğitim Sen 5 No'lu Şubesi, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği ve ODTÜ Mezunları Derneği üyeleri, 'Rantın yoluna 5 bin fidan dikiyoruz' sloganıyla, saat 12.30'da bir araya gelecek