ODTÜ'lüler 5 bin fidan dikecek



Ankara'da ODTÜ'lüler Otoyol Projesi kapsamında kesilen ağaçların yerine 5 bin fidan dikecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 18 Ekim gecesi iş makineleriyle ODTÜ Ormanı'na girerek Otoyol Projesi kapsamında ağaçları kesmesi üzerine başlatılan protestolar devam ediyor.

Ağaçların kesilmesi üzerine 19 Ekim Cumartesi günü ODTÜ öğrencileri ve 100'üncü Yıl mahallesi sakinleri, ağaçların kesildiği bölgede sembolik olarak 30'a yakın fidan dikmişti.

ODTÜ öğrencileri, Eğitim Sen 5 No'lu Şubesi, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği ve ODTÜ Mezunları Derneği üyeleri, "Rantın yoluna 5 bin fidan dikiyoruz" sloganıyla, saat 12.30'da bir araya gelecek.

Buluşma sonrası grup, ağaçların kesildiği bölgeye 5 bin fidan dikecek.