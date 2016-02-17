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Politika

Melih Gökçek: Cemaate verdiğim parseller nedeniyle pişmanım!

Arınç, 7 Haziran öncesi Gökçek'in "Ankara'yı parsel parsel Gülen cemaatine satmakla" suçlamıştı

17 Şubat 2016 10:04

7 Haziran seçimi öncesi AKP kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç tarafından "Ankara'yı Gülen cemaatine parsel parsel satmakla" suçlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Cemaat’e hayır işi için diye verdiğim yerler nedeniyle pişmanım" açıklaması yaptı. Gökçek, "Ben Allah rızası için yardım ediyorum. Onlar da Allah rızası için diyorlardı ama şahısları için suiistimal etmişler. Hesabını Allah’a verecekler" dedi. "Şahıslarına alanlar da var maalesef" diyen Gökçek, "Bu benim tespitim. Daha sonra o gözle baktığım zaman şahısları için de alanlar olduğunu biliyorum. İspat et dersen çok zor ama olduğunu biliyorum" ifadesini kullandı.

Arınç'ın “Parsel parsel verildi” sözünün çarpıtıldığını savunan Gökçek, şunları söyledi:

"Ankara’daki parselleri birilerine bedava verdiğimiz anlamında söylemiyor. Zaten böyle bir durum söz konusu olamaz. Adam getiriyor planı, plana göre yurt istiyor, okul istiyor, bunu belediye meclisinden geçiriyoruz... Biz sadece Paralel Yapı’ya mı sağladık bu imkânı? Hayır! Hangi hayır kuruluşu gelse ben her türlü desteği yasal sınırlar içinde olmak üzere verdim, veririm."

 

"Ya Rabbi, CHP’ye yaptıklarımın
yüzü hürmetine beni affeyle"

 

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan (17 Şubat 2016) Gökçek, "CHP, tarihinden bugüne devamlı olarak bizim inanç sistemimize düşman olmuş bir siyasal parti. Ta İnönü döneminden başlamak kaydıyla... Atatürk’e saygı duyarım" dedi. "Bunların bütün ideali, arzusu Türkiye’de milliyetçi muhafazakâr mazbut insanlara zulmetmek ve onları devamlı ezmek" görüşünü savunan Gökçek, "Ben günahkâr bir insanım. Rabbime gittiğimde hesap vereceğim. Diyeceğim ki 'Ya Rabbi, CHP’ye yaptıklarımın yüzü hürmetine beni affeyle.' Bu durumda CHP’liler de öteki dünyada 'Yarabbi! Bizler Melih Gökçek’e maruz kalmış kullarındanız, bu ceza bize yeter, bizi affeyle' diyebilir" diye konuştu.

 

"ANKAPARK, Disneyland’a beş basar"

 

Gökçek, Atatürk'ün Ankara'ya miras bıraktığı iddiasıyla Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine yapılması nedeniyle tartışma konusu olan ANKAPARK projesinin yüzde 75’inin tamamlandığını açıkladı. "Projenin en geç eylül ayında bitmesinin planlandığını belirten Gökçek, "Marmaray’dan sonra Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı. Park 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor" dedi. "ANKAPARK, dünyanın en büyük tema parkı olacak" diyen Gökçek, "Disneyland’a beş basar. Orada 68 tane oyuncak var, bizde 1217 oyuncak var" ifadesini kullandı. "ANKAPARK’ı en az 30 yıllığına özel sektöre vermek istediklerini" söyleyen Gökçek, " parkın çevresine de oteller yapılacağını" belirtti.

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