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Arınç 'artık kapattım' dedi ama 'parsel parsel satmaya' ilk dava geldi

Arınç'ın Melih Gökçek için 'parsel parsel sattı' açıklaması üzerine ilk dava açıldı

16 Haziran 2015 14:59

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için “parsel parsel sattı” açıklaması üzerine savcılık ilk davayı açtı.

Ancak davanın muhatabı Gökçek olmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ilk davayı, aynı olay ilgili olarak savcılığın harekete geçmesi için çabalayan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş’a açtı.  

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, şikayetler üzerine savcılık bir soruşturma dosyası açtı. Ancak aradan geçen süreye rağmen soruşturma dosyasında herhangi bir ilerleme sağlanmadı. Buna karşılık savcılık, Gökçek’in yaptığı suç duyurusu üzerine Karakuş’a dava açtı.  Hazırlanan iddianamede Karakuş’un, hakaret suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede Gökçek müşteki sıfatıyla yer aldı.

 

Karakuş: Tuz kokmuştur



Hakkında dava açılması üzerine açıklama yapan Karakuş, “Gökçek, hakaret davası açacaksa Arınç’a açması gerekir” diyerek, "İddianame toplum yararına mücadele eden Mimarlar Odası ve TMMOB'a bağlı odalara tehdit niteliğindedir. Bu ülkede yargı kararlarına uymayanlar, uygulamayanlar  dokunulmazlık zırhı ile yargı önüne çıkartılmayacak; bu ülkenin bir karış toprağını, ormanını, suyunu, Atatürk Orman Çiftliği'ni  savunanlara, koruyanlara dava açılacak. Tuzun koktuğu yer işte burasıdır" diyerek sözlerini sürdürdü. 

 

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