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Politika

Bülent Arınç, Melih Gökçek'in 'parsel parsel sattı' davasında tanık olacak mı?

Melih Gökçek, "Parselasyon paylaşımına girenler, kimin rant için çalıştığını herkes biliyor" ifadeleri nedeniyle Tezcan Karakuş Candan'a dava açmıştı

25 Ocak 2016 18:20

Ankara Mimarlar Odası Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e hakaret ettiği gerekçesi ile açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Tezcan Karakuş Candan’ın avukatı Turgut Kazan, o dönemde başbakan yardımcısı olan Bülent Arınç’ın tanık olarak dinlenmesini istedi.

Cihan Haber Ajansı'nda (CHA)'da yer alan habere göre; Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya sanık Tezcan Karakuş Candan ve avukatı Turgut Kazan katıldı. Melih Gökçek’in avukatı ise mazeret sunarak duruşmaya katılmadı.  Hakim Can Aysan, dosyada gelen belgeleri okudu. Sanık Tezcan Karakuş Candan önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi. Ardından Candan’ın avukatı Turgut Kazan söz aldı. Kazan, TCK’da yer alan ‘İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikâyetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.’ maddesi gereğince ispat hakkı istedi. Kazan, ayrıca ispat hakkı doğrultusunda o dönemde Başbakan Yardımcısı olan Bülent Arınç’ın tanık olarak dinlenilmesini istedi.

Ardından hakim Can Aysan ara kararlarını açıkladı. Melih Gökçek’in avukatının mazeretini kabul eden Aysan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Melih Gökçek’in Tezcan Karakuş Candan hakkında yapmış olduğu ve takipsizlik kararı verilen dosyasının gönderilmesini istedi. Hakim Can Aysan, Bülent Arınç’ın tanık olarak dinlenilmesi ile ilgili talebin ise takipsizlik kararı verilen suç duyurusunun mahkemeye ulaştıktan sonra karar değerlendirileceğine hükmetti.

Tezcan Karakuş Candan, yaptığı bir basın açıklamasında, ‘parselasyon paylaşımına girenler, kimin rant için çalıştığını herkes biliyor’ ifadeleri nedeni ile hakkında sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan dava açılmıştı. 

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