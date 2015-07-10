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Savcılıktan 'parsel parsel' soruşturmasına takipsizlik kararı!

Savcılık, Bülent Arınç'ın Gökçek hakkındaki 'arazi satışlarında usulsüzlük yaptı' iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı

10 Temmuz 2015 11:42

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında “Bir takım çevrelerle hukuk dışı ilişkiye girdiği, Ankara’yı parsel parsel sattığını hukuksuzluklara ilişkin bildiklerini kamuoyuna sunacağı” yönündeki iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada savcılık, “takipsizlik” kararı verdi.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Bürosu, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve bazı vatandaşların yaptığı suç duyuruları üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Memur suçları savcılığında tek dosya da toplanan suç duyurularını yürüten savcılık, “Suç duyurusunda bulunanların herhangi bir belge ve delil sunmadıkları, televizyonlardaki açıklamalar üzerine sadece savcılığa dilekçe verdikleri” gerekçesiyle şüpheli Melih Gökçek hakkında “takipsizlik” kararı verdi.

 

Yeni şuç duyuruları var

 

Savcılık yetkilileri, “takipsizlik” kararını doğrularken, tartışma süreci devam ettiği için kendilerine yeni suç duyurularının yapıldığını belirttiler.

 

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