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Melek İpek: Ben kendi kepçemle orayı yıkacağım!

Bugün TV Yayın Yönetmeni Tarık Toros, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Melek İpek'in evine yıkım ekipleri gönderdiğini öne sürdü

28 Ekim 2015 13:06

Polis, kayyum atanan Koza-İpek grubu bünyesindeki İpek Medya Grubu'na baskın düzenlerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi yıkım ekiplerinin Akın İpek'in annesi Melek İpek'in çiftlik evine gittiği öne sürüldü. Melek İpek, yıkım iddiasıyla ilgili olarak "Hiç zahmet etmesin, ben kendi kepçemle yıkacağım orayı" dedi. Gün içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi adına yapılan açıklamada iddia yalanlandı, herhangi bir çalışmanın gerçekleştirilmediği açıklandı.

Polisin kapılarını kırarak sabah saatlerinde giriş yaptığı İpek Medya Grubu'na bağlı Bugün TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, Kanaltürk & Bugün TV ortak yayınında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in Melek İpek'in evinin duvarlarını yıkmak için kepçeleri gönderdiğini söyledi.

Tarık Toros, canlı yayında şunları söyledi: 

 Ankara’da annesi için yaptığı çiftlik var Akın İpek’in. İnceköy çiftliğindeki evi, yaptırır arkadaş, kendisini savunmak zorunda kaldı yaptırdığı mülk için. Bir sürü iktidar üyesi insan da orada misafir omuştur. 

Defalarca iftira attılar.  Orada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek orayı mesele etmiş durumda. Epeydir uğraşıyor. Dün değil evvelki gün, ailenin ekmeğini yiyen bir insandı. Ama insanların aldıkları pozisyonları anlamlandırmak mümkün değil. Kepçelerini göndermiş. Daha önce kendi verdiği ev duvarları, kamelyayı... herkes bilir ki ipek ailesi izinsiz iş yaptırmaz. Alır izinleri yürür. Bu kadar titiz yaşayan bir ailedir. Ama bir karar çıkartmış yıkmak için. Ama biz bahsedince ekipleri geri çekti. Melek annemiz diyor ki, “Hiç zahmet etmesin, ben kendi kepçemle yıkacağım orayı” diyor. 

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