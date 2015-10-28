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İpek Medya'ya polis karartmasına Twitter'da tepki: Ekranda faşizm provası var!

Can Dündar: Bütün kanallar bu işgali canlı yayınlamalı

28 Ekim 2015 11:10

Polis, kapıyı kırarak zorla kayyum ataması yapılan İpek Medya binasına giriş yaptı. Bazı kanal ve gazetece çalışanlarının darp edilerek gözaltına alındığı baskın, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. 

İşte Twitter'da '#susmayız' ve 'ipek medya' hashtag'i ile paylaşılan tweetler:  

 

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ipek medya hakkındaki Tweetler

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