ABD'den 'Koza-İpek Holding' açıklaması: Hükümet, hukuk önünde eşit muamele ilkesine uymalı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Koza-İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına ilişkin olarak bir soruya verdiği yanıtta, Türk hükümetine adil yargı ve hukuk önünde eşit muamele ilkesine uyma çağrısı yaptı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk demokrasisinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Kirby, 1 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlere ilişkin bir soruyu da “Özgür, adil ve güvenilir bir seçim görmek istiyoruz" diye yanıtladı.

Kirby, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın, Türkiye'de yaptığı görüşmelerin içeriğine ilişkin diplomatik ayrıntılara girmeyeceğini belirtti.

Türk yetkililere, evrensel demokratik değerler ve Türkiye anayasasında da kutsal kabul edilen değerler çerçevesinde davranma çağrısında bulunan Kirby, “Daha önce de kaygı duyduğumuzu belirttiğimiz, özgür medya, ifade özgürlüğü ve toplanma hakkı gibi konulara ilişkin kaygılarımız sürüyor” diye konuştu. Bu konulardaki kaygılarını gerek özel gerekse genel ortamlarda dile getirdiklerini belirten Kirby, Türkiye'de hükümetin nasıl oluşacağı kararının Türk halkının kararına bağlı olduğunu, ABD'nin dikte etmesine bağlı olmadığını söyledi.