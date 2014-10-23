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Dünya

43 öğrencinin ortadan kaybolduğu Meksika'da Belediye Başkanı için tutuklama emri

Protesto gösterilerine katılan 43 öğrencinin Eylül ayı sonunda ortadan kaybolduğu Meksika'nın Iguala kentinde Belediye Başkanı için tutuklama emri çıkarıldı

23 Ekim 2014 17:46

Meksika’nın Guerrero kentinden prostesto gösterilerine katılmak için yola çıkan ve 26 Eylül'de en son polis araçlarına bindirilirken görülen 43 öğrencinin nerede olduğu hâlâ bilinmiyor. Meksika Başsavcısı Jesus Murillo Karam; Belediye Başkanı Jose Luis Abarca, karısı Maria de los Angeles Pineda ve Emniyet Müdürü Felipe Flores'in "26 Eylül'de yaşanan olayları organize etme şüphesiyle" tutuklanmasını istedi.

BBC Türkçe’deki habere göre, Belediye Başkanı Abarca'nın, karısının düzenlediği bir etkinliğin protestocular tarafından hedef alınması üzerine, polise operasyon emri verdiği iddia ediliyor.

Yaşananlarla ilgili açıklama bekleyen Iguala halkı, Belediye Başkanı'nı protesto için sokaklara çıkarak belediye binasını ateşe verdi. Meksika'nın diğer şehirlerinde de geniş katılımlı protesto gösterileri düzenleniyor. Belediye Başkanı Abarca ve karısının nerede olduğunun bilinmediği de gelen haberler arasında.

Başsavcı, Emniyet Müdürü Pineda'nın, uyuşturucu çetesi Guerreros Unidos (Savaşçılar Birliği) ile bağlantılı olabileceğini de iddia etti.

 

Son olarak polis araçlarına bindirilirken görüldüler

 

Guerrero şehrindeki öğretmen okulunda eğitim gören 43 öğrenci 26 Eylül'de komşu şehir Iguala'daki protestolara katılmak üzere otobüslere binip yola çıkmıştı.

Protesto gösterilerinin ardından otobüslere binip şehirlerine geri dönmek için yola çıkan öğrencilerin aracına polis tarafından ateş açıldığı belirtiliyor.

Haber ajanslarına bilgi veren görgü tanıkları öğrencilerin son olarak polis araçlarına bindirilirken görüldüğünü söylüyor.

Başta Iguala kentinin çevresinde bulunan toplu mezarlarda kayıp öğrencilerin olduğundan şüphelenilmişti. Ancak yapılan DNA testleri sonucu mezarların öğrencilere ait olmadığı belirtildi.

Meksika hükümeti öğrencilere ne olduğuna dair bilgi verebilecek kişilere 1,5 milyon peso, yani yaklaşık 110 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.

1200 üzerinde polis öğrencileri aramaya devam ediyor.


 

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