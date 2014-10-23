Meksika'daki kayıp protestosunda belediye binasını yaktılar



43 öğrenci, 26 Eylül'de Meksika'nın güneybatısındaki Iguala'da kaybolmuştu.

Sol görüşlü öğrencilerin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybedildiği iddia ediliyor. Olaya "Guerreros Unidos" isimli uyuşturucu çetesinin de karıştığı ileri sürülüyor.

Guerrero eyaletinin başkenti Chilpancingo'da kayıpları protesto eden göstericiler, belediye binasını ateşe verdi.

Belediye başkanı hakkında gıyabi tutuklama kararı

Bu arada kayıp öğrencilerle ilgili soruşturma, Iguala eski Belediye Başkanı José Luis Abarca üzerinde yoğunlaştı.

Başsavcı Jesus Murillo Karam, Abarca, karısı ve Iguala emniyet müdürü hakkında gıyaplarında tutuklama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Olayın kamuoyuna yansıması üzerine kayıplara karışan Abarca, bir süre önce görevinden alınmıştı.