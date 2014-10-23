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Dünya
Deutsche Welle

Meksika'daki kayıp protestosunda belediye binasını yaktılar

Meksika'da 43 öğrencinin kaybolmasını protesto eden göstericiler belediye binasını ateşe verdi.

23 Ekim 2014 12:40


43 öğrenci, 26 Eylül'de Meksika'nın güneybatısındaki Iguala'da kaybolmuştu.

Sol görüşlü öğrencilerin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybedildiği iddia ediliyor. Olaya "Guerreros Unidos" isimli uyuşturucu çetesinin de karıştığı ileri sürülüyor.

Guerrero eyaletinin başkenti Chilpancingo'da kayıpları protesto eden göstericiler, belediye binasını ateşe verdi.

Belediye başkanı hakkında gıyabi tutuklama kararı

Bu arada kayıp öğrencilerle ilgili soruşturma, Iguala eski Belediye Başkanı José Luis Abarca üzerinde yoğunlaştı.

Başsavcı Jesus Murillo Karam, Abarca, karısı ve Iguala emniyet müdürü hakkında gıyaplarında tutuklama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Olayın kamuoyuna yansıması üzerine kayıplara karışan Abarca, bir süre önce görevinden alınmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MeksikaEylül MeksikaIgualaUnidos34;ChilpancingoBelediye Başkanı José Luis AbarcaJesus Murillo Karam AbarcaAbarcaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/HS

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