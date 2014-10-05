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Dünya
Deutsche Welle

Meksika'da toplu mezar bulundu

Meksika’nın Iguala kenti yakınlarında bir toplu mezar ortaya çıktı. Bölgede 7 gün önce 43 öğrenci tartışmalı bir polis operasyonu sonrasında kaybolmuştu.

05 Ekim 2014 14:49


Guerrero Eyalet Savcısı Inaky Blanco, Iguala yakınlarında yapılan keşif sonucunda toplu bir mezar bulunduğunu açıkladı. Eyalet Savcısı, bir gizli tanığın verdiği ihbarın değerlendirildiğini söyledi.

Toplu mezardan çıkartılan cesetlerin sayısı henüz tam olarak bilinmiyor. Cesetlerin 7 gün önce kayıplara karışan 43 kişilik öğrenci grubuna ait olup olmadığı yapılan otopsi sonucunda aydınlanacak.

Iguala'da geçen hafta sonu öğretmen okulu öğrencileri protesto amaçlı üç otobüse el koymuştu. Polisin açtığı ateş sonucunda iki öğrenci ölürken 43 öğrenci resmi açıklamalara göre kaybolmuştu.

Görgü tanıkları ise protestoculardan bazılarının polis araçlarıyla götürüldüğünü gördüklerini söylemişti. Guerrero Valisi Angel Aguirre de öğrencilerin götürüldüğünü gösteren fotoğraflar olduğunu doğrulamıştı. Olaydan sonra 22 polis gözaltına alınmıştı.

Olaydan sonra binlerce öğrenci Chilpancingo kentinde polis şiddetine karşı sokaklara çıkmış ve olayın aydınlatılmasını istemişti.

Uyuşturucuya bağlı suçların yaygın olduğu Guerrero, Meksika'nın en tehlikeli eyaleti olarak biliniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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