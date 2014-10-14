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Dünya
Deutsche Welle

Meksika'da kayıp protestosu kontrolden çıktı

Meksika'da 43 öğrencinin kaybolmasını protesto eden göstericiler hükümet binasını ateşe verdi.

14 Ekim 2014 14:14

43 öğrenci, 26 Eylül'de, Meksika'nın güneybatısındaki Iguala de la Independencia'da kaybolmuştu.

Sol görüşlü öğrencilerin polis tarafından göz altına alındıktan sonra kaybedildiği iddia ediliyor. Olaya "Guerreros Unidos" isimli uyuşturucu çetesinin de karıştığı ileri sürülüyor.

Guerrero eyaletinin başkenti Chilpancingo'da kayıpları protesto eden öğrenciler, polisle çatıştı. Hükümet binasını basan göstericiler, büroları ateşe verdi.

Bir süre önce Iguala yakınlarında 28 cesedin bulunduğu bir toplu mezar ortaya çıkarılmış, "Guerreros Unidos" isimli suç örgütünün iki üyesi 17 öğrenciyi katlettiklerini, polislerin de olaya karıştığını ileri sürmüştü.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) ve öğrenci temsilcileri olaydan devleti sorumlu tutuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MeksikaEylül MeksikaIgualaIndependenciaUnidos34;ChilpancingoInternational)Deutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH/BÖ

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