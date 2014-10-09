Meksika'da kayıplara öfke sokaklara taştı



Başkent Mexiko'daki gösteriye 15 bin kişi katıldı. Güneydeki Chilpancingo, gösterilere sahne olan bir başka önemli merkezdi. Aralarında kayıp yakınlarının da bulunduğu göstericiler, bir otoyolu ulaşıma kapattı. "Çocuklarımız nerede?" ve "Onları canlı gözaltına aldınız, canlı olarak geri istiyoruz" sloganları atıldı.

"Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu" (EZLN) taraftarı 20 bin kişi San Cristóbal de las Casas kentinde sessiz yürüyüş düzenledi. Gösteri sırasında "Yalnız değilsiniz. Acınız, acımızdır" pankartı taşındı.

Sol görüşlü öğrencilerin polis tarafından göz altına alındıktan sonra kaybedildiği iddia ediliyor. Olaya "Guerreros Unidos" isimli uyuşturucu çetesinin de karıştığı ileri sürülüyor.

28 ceset bulundu

43 öğrenci, 26 Eylül'de Iguala de la Independencia'da kaybolmuştu. Geçen hafta sonu Iguala yakınlarında 28 cesedin bulunduğu bir toplu mezar ortaya çıkarılmıştı.

"Guerreros Unidos" isimli suç örgütünün iki üyesi 17 öğrenciyi katlettiklerini, polislerin de olaya karıştığını ileri sürmüştü.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) sözcüsü Perseo Quiroz, "10 yıldan fazla bir süredir, insanlar kaybedildiği ya da kendilerine şiddet uygulandığında Meksikalı yetkililer susmayı tercih ediyor" dedi. Öğrenci temsilcilerinden Omar García ise olaydan devletin sorumlu olduğunu savundu.