T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Mehmet Şimşek, Bank Asya haberi nedeniyle AA'yı spekülatörlükle suçladı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansı'nın BDDK tarafından yakın gözetime girdiğine yönelik haber konusunda 'gereken yapılacak' mesajı verdi

12 Eylül 2014 23:44

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bank Asya'nın 'izlemeye' alındığı haberini servis eden, Anadolu Ajansı'nı isim vermeden 'spekülatörlükle' suçladı.

haberdar.com'un haberine göre, Anadolu Ajansı'nın, Bank Asya'nın BDDK tarafından ‘izlemeye' alındığı haberini servis etmesi, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de tepkisini çekti.

NTV’de katıldığı canlı yayında, "BDDK'nın 10 bankayı takibe aldığı yönünde haberler var. Bu haberler gerçeği ne ölçüde yansıtıyor?" yolundaki soruya, "Bu tür spekülatif haberlere rağbet edilmemesi lazım. Bunlar kasıtlı haberlerdir. Cezası çok ağırdır. Gereken yapılacak" yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı, Bank Asya'nın Bankacılık Kanunu'nun 70′nci maddesine dayanılarak BDDK tarafından yakın gözetime girdiğini yazmıştı.

Bu iddia önce Bank Asya, ardından da BDDK tarafından yalanlanarak suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı'nın CEO'su Kemal Öztürk ise twitter hesabından, "Bank Asya haberimizin hala arkasındayız. BDDK açıklaması haberimizin asılsız olduğuna dair herhangi bir cümle sarf etmiyor" diye yazmıştı.

Bakan Şimşek'in NTV ekranındaki açıklamalarını sadece bir cümleyle gören Anadolu Ajansı, üyelerine servis ettiği haberde, "Öyle görünüyor ki bunlar kasıtlı, uydurma, birtakım spekülasyonlar, haberler" cümlesini kullandı.

 

 

ETİKETLER

mehmet şimşekmaliye bakanıbddkbank asyaanadolu ajansı

İlgili Haberler

'Bank Asya olayı gibi kin ve nefretle hareket eden politikacılar totaliter rejimlerde olur'

Eski SPK Başkanı ve Başbakan Erdoğan’ın eski Ekonomi Başdanışmanı Ali İhsan Karacan, Bank Asya'ya uygulanan politik baskıları yorumladı

Zaman'dan: Anayasa'ya göre Bank Asya'ya verilen zararın hesabı BDDK'dan sorulacaktır

"Bugün siyasi irade ‘arkanızdayız’ taltifleri gönderir. İş mahkemeye intikal edince o şifahi emirleri verenler ortalıktan kaybolur"

Bank Asya, BDDK ve SPK yetkililerine dava açtı

Bank Asya yönetimi, devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı ve Sabah gazetesine de dava açılacağını açıkladı

Bank Asya Genel Müdürü: Cemaat bankası olarak algılanmamalıyız, Bank Asya'ya yapılan Türkiye'ye yapılır

Ahmet Beyaz: BDDK'dan bilgi sızmasını aklım hayalim almıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24