Mehmet Şimşek, Bank Asya haberi nedeniyle AA'yı spekülatörlükle suçladı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bank Asya'nın 'izlemeye' alındığı haberini servis eden, Anadolu Ajansı'nı isim vermeden 'spekülatörlükle' suçladı.

haberdar.com'un haberine göre, Anadolu Ajansı'nın, Bank Asya'nın BDDK tarafından ‘izlemeye' alındığı haberini servis etmesi, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de tepkisini çekti.

NTV’de katıldığı canlı yayında, "BDDK'nın 10 bankayı takibe aldığı yönünde haberler var. Bu haberler gerçeği ne ölçüde yansıtıyor?" yolundaki soruya, "Bu tür spekülatif haberlere rağbet edilmemesi lazım. Bunlar kasıtlı haberlerdir. Cezası çok ağırdır. Gereken yapılacak" yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı, Bank Asya'nın Bankacılık Kanunu'nun 70′nci maddesine dayanılarak BDDK tarafından yakın gözetime girdiğini yazmıştı.

Bu iddia önce Bank Asya, ardından da BDDK tarafından yalanlanarak suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı'nın CEO'su Kemal Öztürk ise twitter hesabından, "Bank Asya haberimizin hala arkasındayız. BDDK açıklaması haberimizin asılsız olduğuna dair herhangi bir cümle sarf etmiyor" diye yazmıştı.

Bakan Şimşek'in NTV ekranındaki açıklamalarını sadece bir cümleyle gören Anadolu Ajansı, üyelerine servis ettiği haberde, "Öyle görünüyor ki bunlar kasıtlı, uydurma, birtakım spekülasyonlar, haberler" cümlesini kullandı.