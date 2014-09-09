Bank Asya Genel Müdürü: Cemaat bankası olarak algılanmamalıyız, Bank Asya'ya yapılan Türkiye'ye yapılır

Fethullah Gülen cemaati bünyesinde görüldüğü için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya'da devlet gözetimi başladı.

Bank Asya'nın "Cemaat'in bankası" olarak algılanmaması gerektiğini, 185 ortaklı ve yüzde 54'ü halka açık bir yapı olduğunu söyleyen Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz, "Bu nedenle Bank Asya'ya yapılan Türkiye'ye yapılır. Burada söz konusu olan Türkiye ekonomisidir" dedi.

Wall Street Journal Türkiye’den Kerim Karakaya’ya konuşan Beyaz, "Her haber çıktığında insanlar endişeleniyor. 9 aydır sistematik halde bu haberler yapılıyor. Bu kadar saldırıya rağmen sağduyumuzu koruyoruz. Otoritelerden bu haberlere karşı harekete geçmelerini bekliyoruz. Bankacılık güven ve itibar üzerine kuruludur. Bunun ikisiyle de oynanıyor" diye konuştu.

WSJ Türkiye'ye konuşan Beyaz, Bank Asya'nın BDDK tarafından 70'inci madde kapsamına alındığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Kanunen otoritelerden gönderilen talimatları paylaşmamız suçtur. 70'inci madde konusunda yapılan haberler bankacılık tarihinde görülmemiştir. Bu bilgiler paylaşılamaz. BDDK gibi bir kurumdan bu bilgilerin sızmasını aklım hayalim almıyor" değerlendirmesinde bulundu. BDDK Başkanı Mukim Öztekin ile konuyu görüştüklerini kaydeden Beyaz, "Konu hakkında çıkan haberler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. BDDK Başkanı da rahatsızlığını dile getirdi. Kendileri de konu hakkında inceleme yapacaklarını söyledi" dedi.

9 aydır Bank Asya'nın sistematik şekilde bir saldırı altında kaldığını söyleyen Beyaz, buna karşın bankanın yükümlülüklerini yerine getirebildiğini, sermaye yeterlilik rasyolarının yüzde 17 olduğunu belirtti. Beyaz, "Her haber çıktığında insanlar endişeleniyor. 9 aydır sistematik halde bu haberler yapılıyor. Bu kadar saldırıya rağmen sağduyumuzu koruyoruz. Otoritelerden bu haberlere karşı harekete geçmelerini bekliyoruz. Bankacılık güven ve itibar üzerine kuruludur. Bunun ikisiyle de oynanıyor" diye konuştu. Beyaz, yapılan haberler nedeniyle bankadan mevduat çıkışının sürdüğünü belirtti.

Bank Asya'nın "Cemaat'in bankası" olarak algılanmaması gerektiğini, 185 ortaklı ve yüzde 54'ü halka açık bir yapı olduğunu söyleyen Beyaz, "Bu nedenle Bank Asya'ya yapılan Türkiye'ye yapılır. Burada söz konusu olan Türkiye ekonomisidir" dedi.

Bankanın yakından denetlendiğini söyleyen Beyaz, 9 BDDK yetkilisinin bankayı halihazırda denetlediğini, bu rakamın diğer ekonomi kurumları ile birlikte zaman zaman 30'a kadar çıktığını kaydetti.

Ahmet Beyaz, Qatar Islamic Bank (QIB) ile yapılan ortaklık görüşmelerinin neden sonuçlanamadığı hakkında da konuştu. Beyaz, QIB ile yapılan görüşmelerin BDDK'nın isteği ile sonlandırıldığını açıkladı. "QIB ile Mart ayında görüşmelere başladık. Uzun süredir Türkiye'deki otoriteler de Bank Asya'nın bir stratejik ortak almasını bize tavsiye ediyordu" diyen Beyaz şöyle konuştu: "Bizimle ilgilenen QIB buraya gelip BDDK ile görüştü. Olumlu yanıt alınca ardından bizimle görüşmelere başladılar. Hisselerin çoğunluğunu ya da tamamını almak için münhasırlık anlaşması imzaladık. 6 aylık bir süre verdik. BDDK bu görüşmelerin uzun süreceğini bunun yerine Ziraat Bankası ile görüşme yapmamızı istedi. Sayın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da bu yönde açıklamaları oldu. Biz de QIB ile anlaşmamızı tek taraflı olarak sonlandırdık. QIB istemeyerek bunu onayladı. Ardından Ziraat Bankası'ndan bir teklif gelmesini bekledik. Ancak bir teklif gelmedi. Dolayısıyla bizim QIB ile yapacağımız iş de bozuldu. Bu olsun istemezdik."

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