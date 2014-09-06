Bank Asya, BDDK ve SPK yetkililerine dava açtı

Bank Asya, manipülatif haber yapan ajans, gazete, televizyon ve internet sitelerine gerekli tepkiyi vermeyen, görevlerini ihmal eden düzenleyici kurumlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkililerine Ankara’da ve İstanbul’da 2’şer dava açtı.

Zaman.com.tr'nin haberine göre, Bank Asya yönetiminin, şirketin ekonomik durumu hakkında manipülatif haber yapan Anadolu Ajansı (AA) ve haberi kullanan medya kuruluşları hakkında da pazartesi günü savcılığa şikâyette bulunacağı öğrenildi. Sabah Gazetesi ve AA, önceki gün Bank Asya’nın BDDK tarafından 70. madde kapsamına alınmasını, ‘Bank Asya devlete geçti’ minvalinde haberleştirmişti.



Şirket yönetimi, gerçeği yansıtmayan bu haberi yayımlayan ve kullanan gazete, internet sitesi ve televizyonlara doğru olmayan bilgi ile itibarsızlaştırmaya çalışmaktan dava açılacağını belirtti.



17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından THY, Takasbank gibi kamu kurumlarının milyarlarca liralık mevduatını bir anda bankadan çekmesiyle başlayan Bank Asya’yı batırma süreci, İçişleri Bakanı Efkan Ala başta olmak üzere bazı hükümet üyeleri ve bürokratların şirketin itibarını zedeleyici açıklamalarıyla gündemde tutulmaya çalışılmıştı.



Son sekiz aylık dönemde, hükümete yakınlığı ile bilinen medya kuruluşlarında, bankanın batma aşamasında olduğu yönünde birçok yanıltıcı habere yer verilirken, devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı da bankanın, BDDK tarafından 70. madde kapsamına alınmasını ‘ele geçirme’ şeklinde servis etti.

Bank Asya, Fethullah Gülen cemaati bünyesinde görüldüğü için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olmuştu.